«أطباء بلا حدود»: غزة محاصرة في دائرة من الدمار

عربيات ودوليات

جنيف- الوكالات: قالت منظمة «أطباء بلا حدود» إن «دائرة الحروب المتكررة في غزة أدت إلى إصابات جسدية ونفسية مضاعفة لمواطنيها، وكذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية، ما جعل مشاهد في غرف الطوارئ مألوفة جدا لديهم».

وروت المنظمة شهادة أحد أبناء غزة «صخر»، البالغ من العمر 30 عاما، وهو أب لأربعة أطفال، والذي لم ينج من قصف أغسطس 2022 فحسب، بل نجا أيضا من قصف آخر خلال حرب 2014 في غزة، حيث احتاج إلى ترقيع الجلد»، وفقا لبيان رسمي.

وأشارت إلى أن «صخر ظهر وهو مغطى بجروح جديدة ومفتوحة، وجاء مع شقيقيه الأصغرين الى عيادة «أطباء بلا حدود»، واللذان يعانيان من كسور وجروح خطيرة، وذلك لتغيير الضمادات الخاصة بهم».

ولفتت المنظمة إلى أن «عائلة صخر وشقيقيه من بين حوالي 350 غزيا أصيبوا بجروح خطيرة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، إذ أنهم ينضمون إلى عدة آلاف آخرين أصيبوا أو حدثت لهم إعاقة في إحدى الحروب الخمس على غزة، والتي وقعت في غضون 15 عاما، وفي هذه المرة بحسب الأمم المتحدة فقد قتل 49 مواطنا غزيا، بما فيهم 17 طفلا».

ووصف طبيب التخدير في المنظمة اسامة توفيق حمد الله «كيف امتلأت غرفة الطوارئ في مستشفى العودة في غضون دقائق بعد بداية القصف الهمجي على غزة، واستقبلت أكثر من 15 مريضاً بينهم ستة أطفال».

وقال: «كانت في غزة في السنوات الـ 15 الماضية خمسة حروب، وفي كل مرة تحدث غارة جوية لدينا يتوافد عدد كبير من الجرحى إلى المستشفى في وقت واحد، حيث يمكن أن يكون لديك 50 مريضا أو أكثر في وقت واحد، في هذه اللحظات يصبح لدينا مشاعر سيئة للغاية وغضب ومشاعر مختلطة، لكن يجب أن تكون قوياً للتعامل مع الحالات»، واشار إلى أنه «بمرور الوقت بالنسبة للمرضى الناجين تصبح العودة إلى المستشفى، لمتابعة العمليات الجراحية والعلاج الطبيعي والدعم الذي يلي الإصابات النفسية والجسدية التي خلفتها الحرب، جزءا من الحياة اليومية للمرضى».

من جهته، قال المشرف على قسم العلاج الطبيعي في مستشفى العودة مع المنظمة شادي النجار: «مازلت أرى مرضى من تصعيد مايو عام 2021 يتلقون إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي. لدينا في قسمنا عدد كبير من المرضى إضافة إلى مرضى مسيرات العودة الكبرى، ونحن الآن نجهز القسم، في المبيت والعيادات، لاستقبال المصابين من هذا التصعيد».

واشارت المنظمة الى انه «كان لصدمة العنف المتكرر في غزة أثراً ملموساً على الصحة النفسية للأطفال والوالدين، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية في عام 2021، فان 82 في المئة من المراهقين في غزة يعانون من تدن عام إلى مستوى متدن جداً من الرفاهية النفسية. وينص تقرير الأمم المتحدة حول الاحتياجات الإنسانية لعام 2022 على أن أكثر من نصف الأطفال في غزة (53 في المئة) هم في حاجة إلى حماية الطفل وخدمات الصحة النفسية. إضافة إلى أن 137000 من مقدمي الرعاية في غزة هم في حاجة ماسة إلى خدمات الصحة النفسية».

وختمت: «في الأيام التي أعقبت التصعيد، أعرب موظفو منظمة أطباء بلا حدود والمرضى مرارا عن قلقهم على أطفالهم وغيرهم من الشباب في غزة الذين نشأوا أو سينشؤون في بيئة يحدث فيها التصعيد بانتظام مزعج».

