تين هاغ: نحتاج هذه الروح دائماً

دوليه

أثنى مدرب مان يونايتد إريك تين هاغ على أداء لاعبيه، بعد الفوز المهم على ليفربول 2-1 على ملعب «أولد ترافورد»، في ختام الجولة الثالثة من الدوري الإنكليزي.

وقال تين هاغ في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» عقب انتهاء اللقاء: «يمكننا الحديث عن الأمور التكتيكية، ولكن الأمر كله يتعلق بالسلوك، كان هناك تواصل وروح قتالية».

وأضاف: «أردت أسلوبا مختلفا وموقفا مختلفا وهذا ما أدخله اللاعبون إلى أرض الملعب، إنها مجرد بداية، يمكننا اللعب بمزيد من رباطة الجأش ومزيد من الخطر، أن نكون فريقا ونتمتع بروح جيدة وهذا هو ما رأيناه اليوم».

وتابع: «لا يتعلق الأمر دائما بما أقوله، لقد قلت إنه يتعين علينا التصرف وعدم التحدث كثيرا والتأكد من أننا فريق في معركة وأن نتحلى بالشجاعة ونعطي بعضنا البعض خيارات أخرى». وأشاد تين هاغ بلاعبيه قائلا: «يسعدني أن راشفورد وسانشو سجلا الهدفين، تحمل فرنانديز المسؤولية وشجعته شارة القائد، أظهر سمات القيادة مع فاران، لقد أحدثوا فرقا كبيرا، لا يتعلق الأمر بهم فقط، نحن بحاجة إلى المزيد من القادة، عندما تريد الفوز أنت بحاجة إلى القادة والروح التي أظهرناها اليوم».

وأردف: «أنا سعيد بالأداء ولكن علينا تقديمه في كل مباراة، لا تكتفوا بتقديمه ضد ليفربول، كل مباراة بالدوري الإنكليزي صعبة، نحتاج إلى تقديمه في كل مباراة، وأن نبدأ مرة أخرى بهذه الروح».

