الانتصار الثاني لروما.. وتعادل يوفنتوس

دوليه

حقق روما انتصاره الثاني تواليا بفوزه الصعب على ضيفه كريمونيزي 1-0 أول من أمس، في ختام المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي التي شهدت إهدار يوفنتوس نقاطه الأولى بتعادله مع مضيفه سمبدوريا سلبا. ويدين نادي العاصمة بالنقاط الثلاث إلى مدافعه المخضرم الانكليزي كريس سمولينغ (32 عاما) الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 65. وخسر روما جهود جناحه نيكولو زانيولو اثر اصابته بكتفه اليسرى ليخرج على حمالة قبل نهاية الشوط الأوّل، وانضم إلى الوافد الجديد الهولندي جورجينيو فينالدوم الذي تعرض لكسر في ساقه اليمنى خلال التمارين الأحد. ورفع روما الذي استهل الموسم الجديد بفوزه بالنتيجة ذاتها على ساليرنيتانا رصيده إلى 6 نقاط متساويا مع كل من إنتر ونابولي. وعلى الملعب الأولمبي، ظهر روما بصورة متواضعة في الشوط الاول ليتلقى ضربة معنوية ثانية خلال 24 ساعة باصابة زانيولو بعد فينالدوم، ليخرجه مورينيو بين الشوطين ويدخل ستيفان الشعراوي بدلا منه.

ومع بداية الشوط الثاني، هدد الفريق الضيف سريعا روما فسدد الوافد الجديد من فينورد الهولندي المهاجم النيجيري سيرييل ديسيرس كرة على الطاير من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالعارضة (47)، قبل أن يتصدى حارس كريمونيزي الروماني إيونوت أندري رادو بقبضته لتسديدة قوية من خارج المنطقة للشعراوي اصطدمت بالعارضة، وعادت إلى الوافد الجديد الأرجنتيني باولو ديبالا تابعها خارج الخشبات الثلاث (55). وافتتح روما التسجيل بفضل رأسية مدافعه سمولينغ من دون اي مراقبة بعد ركلة ركنية نفذها القائد لورنتسو بيليغريني (65)، وكاد روما يضيف الثاني بعد لعبة جماعية وصلت الكرة داخل المنطقة إلى المهاجم الانكليزي تامي ابراهام ليسدد كرة قوية صدها الحارس (71).

وفي المباراة الثانية، فرض سمبدوريا التعادل على ضيفه يوفنتوس في مباراة مغلقة من الطرفين، ليهدر «السيدة العجوز» نقاطه الأولى حيث بات رصيده 4 نقاط في المركز الرابع. وفشل «بيانكونيري» في رفع سلسلة انتصاراته المتتالية أمام سمبدوريا إلى سبعة في الدوري، وبالتالي تحطيم رقمه القياسي الشخصي.

