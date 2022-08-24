اتهام توخيل بالسلوك غير اللائق

دوليه

وجّه الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم اتهاما أول من أمس إلى الألماني توماس توخيل مدرب نادي تشلسي، بالسلوك غير اللائق بسبب تعليقاته بشأن الحكم أنتوني تايلور إثر التعادل العاصف لفريقه مع توتنهام 2-2 في الـبرميرليغ الأسبوع الماضي. وكان توخيل غير سعيد بقرارات الحكم قبل هدفي التعادل اللذين سجلهما توتنهام في 14 أغسطس، وقال بعد المباراة «ربما يكون من الأفضل» إذا لم يحكّم تايلور مباراة لتشلسي مرة أخرى.

وكان الاتحاد الإنكليزي قرر إيقاف توخيل لمباراة واحدة مع تغريمه مبلغ 35 ألف جنيه استرليني، وذلك بسبب الشجار الذي حصل في نهاية المباراة نفسها مع المدرب الإيطالي لتوتنهام أنتونيو كونتي الذي عوقب بدوره بغرامة قدرها 15 ألف جنيه. وأضاف الاتحاد تهمة السلوك غير اللائق، لأن تعليقات توخيل في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة «تنطوي على تحيز أو تشكيك في نزاهة حكم المباراة أو تشويه سمعة المباراة»، حسب ما جاء في البيان.

وأضاف أن «أمام توماس توخيل حتى الخميس 25 أغسطس 2022 لتقديم رد». وكان الألماني غاضبا عندما فرض توتنهام تعادلا قاتلا برأسية هاري كين في الوقت بدل من ضائع.

