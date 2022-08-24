فشل انتقال برايثوايت

دوليه

تعطلت صفقة انتقال مهاجم برشلونة، الدنماركي مارتن برايثوايت لصفوف ريال مايوركا بسبب طلبه الحصول على راتب أعلى مما كان يحصل عليه في النادي الكاتالوني.

وكشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن برشلونة الذي يبحث عن التخلص من برايثوايت للتمكن من تسجيل مدافعه الفرنسي الجديد جول كوندي، يواجه أزمة بسبب طلب اللاعب الدنماركي لمايوركا.

ويحتاج برايثوايت للعب مباريات للتمكن من تمثيل منتخب بلاده في مونديال قطر، ويسعى مايوركا لضمه على سبيل الإعارة، لكنه لا يمتلك الميزانية الكافية لدفع الراتب الذي يطلبه. ويمتد عقد برايثوايت (31 عاما) مع برشلونة حتى صيف 2024، ولا يعتمد عليه مدرب الفريق، تشافي هرنانديز. ويطمح مدرب مايوركا، خافيير أغيري في ضم برايثوايت، الذي سبق ولعب تحت إمرته في صفوف ليغانيس في الفترة بين نوفمبر وفبراير 2020، حينما تعاقد معه البارشا وقتها مقابل 18 مليون يورو.

