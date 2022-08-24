دياز يفكر في مغادرة مدريد

دوليه

يبدو أن رحيل البرازيلي كاسيميرو لن يكون الأخير في سوق الانتقالات الصيفية لريال مدريد، بعدما اقترب المهاجم الإسباني - الدومينيكاني ماريانو دياز من مغادرة البرنابيو. وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية أمس إن دياز يفضل الرحيل عن ريال هذا الصيف، إزاء قلة الفرص في اللعب، ويريد الانتقال لأحد الأندية المنافسة في الليغا. وتأهل ماريانو، 29 عاما، في صفوف الملكي، قبل أن ينتقل للعب موسم وحيد مع ليون الفرنسي من 2017 إلى 2018 ثم عاد مجددا للبرنابيو. وجاء تعاقد ريال وقتها مع ماريانو مجددا لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، لكن اللاعب لم يحظ بثقة مدربيه طوال هذه السنوات الأربع، ليفقد مكانه في التشكيل الأساسي مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي.