فيوتشر يهدي الدوري للزمالك

دوليه

أهدى فيوتشر لقب الدوري المصري للزمالك بتغلبه على بيراميدز 1-0 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة الــ 32 من المسابقة. وحافظ الزمالك على اللقب للمرة الثانية على التوالي والـ14 في تاريخه، بعد أن أصبح الفارق بينه وبين بيراميدز صاحب المركز الثاني 7 نقاط مع تبقي مباراتين لبيراميدز، في حين واجه الزمالك أمس فريق الاتحاد السكندري في مباراة لن تؤثر نتيجتها على الترتيب.

ويمتلك الزمالك 75 نقطة في صدارة المسابقة من 31 مباراة، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 68 نقطة في المركز الثاني من 31 مباراة. وبالتالي تنتهي كل آمال بيراميدز في اللقب، ويتوج الزمالك بطلًا.

وفاز الزمالك في 24 مباراة، وتعادل 3، وخسر 4 فقط، ليحصد اللقب على حساب بيراميدز والأهلي.

ويحتفل الفريق الأبيض ببطولة الدوري رقم 14 في تاريخه قبل خوض آخر 3 مباريات له في المسابقة، ليحقق إنجازا تاريخيا لم يحدث منذ 18 عاما بالنجاح في الدفاع عن لقب الدوري.

وعلى جانب آخر، اشتعلت المنافسة على المركز الثاني بين بيراميدز والأهلي، حيث يتفوق بيراميدز بفارق 4 نقاط مع لعب الأهلي مباراة أقل، يمنحه الفوز بها تقليص الفارق إلى نقطة واحدة قبل آخر جولتين.

وصل الزمالك إلى اللقب رقم 14 في تاريخه بالدوري المصري، بعد: 1960، 1964، 1965، 1978، 1984، 1988، 1992، 1993، 2001، 2003، 2004، 2015، 2021. ليحافظ الزمالك على لقبه للموسم الثاني على التوالي، وهو إنجاز يحققه للمرة الرابعة في تاريخه.

