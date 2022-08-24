الدوحة تستضيف المؤتمر الطبي السابع

دوليه

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن موعد إقامة المؤتمر الطبي السابع في قطر، والذي كان مقرراً عام 2022، لكن تم تأجيله بسبب جائحة كوفيد-19، وبحيث يقام في الفترة من 2 إلى 6 مارس 2023 في العاصمة القطرية الدوحة. ويحمل المؤتمر الطبي شعار «كرة القدم والطب الرياضي - الاحتفال بالتنوع»، ويشهد المؤتمر حضور أكثر من 100 خبير عالمي بالطب الرياضي والعلوم المتخصصة من أجل إلقاء المحاضرات، يمثلون الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومستشفى اسبيتار. ومن ضمن المحاضرين الدكتور غورتشاران سينغ رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي يعتبر من خبراء الطب الرياضي وبرامج مكافحة المنشطات، إلى جانب خبراته في أكثر من 150 موضوعاً متعلق بالرياضة. وإلى جانب الخبراء والمتحدثين خلال فعاليات المؤتمر، قامت اللجنة المنظمة للمؤتمر الطبي السابع بفتح الباب أمام المشاركين للمساهمة في البرنامج العلمي عبر تقديم محاضرات مفتوحة. وكان المؤتمر الطبي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أقيم للمرة الأولى عام 1995، وقد حقق تطوراً كبيرة ليصبح من أهم الفعاليات العلمية والطبية في قارة آسيا، حيث شهدت نسخة عام 2019 في تشينغدو بالصين حضور أكثر من ألف مشارك.