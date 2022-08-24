الكويت اختتم استعداداته بالفوز على الصليبخات

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أنهى الكويت استعداداته لمسابقة الدوري الممتاز بالفوز على الصليبخات 3-1 في المباراة الودية التي جمعتهما أول من أمس على ستاد نادي الكويت. سجل أهداف الأبيض المدغشقري كارلوس أندريا ومحمد فريح وإبراهيم كميل. وكان الأبيض لعب قبلها بيوم مباراة ودية أخرى مع الفحيحيل انتهت بالفوز 2-0. ويستهل الكويت البطولة بمواجهة الجهراء بعد غد الجمعة، في حين يلعب الصليبخات أولى مبارياته في دوري الدرجة الأولى أمام اليرمو يوم الأحد المقبل.

من جانب آخر، أعلن نائب رئيس نادي برقان مساعد الرشيدي انتهاء مشكلة محترف الفريق السابق، البرازيلي اوتافيو، وذلك بتسديد مستحقاته المالية، وتحويلها له على أحد البنوك التي حددها.

وأضاف: «أخطرنا الاتحاد الكويتي لكرة القدم بتسديد مستحقات اللاعب، كي يقوم بدوره بإخطار الاتحاد الدولي «الفيفا» لغلق ملف الأزمة بشكل نهائي».

وأشار الرشيدي إلى أن رئيس واعضاء مجلس الإدارة حريصون على سمعة النادي ومصالحه الخاصة بصفة عامة وكرة القدم الكويتية بصفة خاصة، لذلك تم تسديد المستحقات بشكل سريع بعيدا عن الإجراءات الروتينية المتبعة في هذا الشأن، من أجل تفادي عقوبة حرمان النادي من تسجيل لاعبين جدد.

واختتم الرشيدي تصريحه مشددا على أن عدم حصول اللاعب على مستحقاته أمر غير مسبوق، خصوصا أن رئيس واعضاء مجلس الإدارة ملتزمون تماما بمنح اللاعبين سواء المحليين أو الأجانب على حقوقهم كاملة وفقا لما تنص عليه العقود المبرمة معهم.

