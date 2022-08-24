loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

خسارة «ناشئي اليد» أمام السعودية

زيد خلف
مقالات أخرى للكاتب
الأربعاء 24 أغسطس 2022

خسر منتخب كرة اليد للناشئين أمام السعودية 31-34 في ثالث مواجهاته ضمن منافسات المجموعة الثانية في البطولة الآسوية التاسعة المؤهلة إلى بطولة العالم كرواتيا 2023، التي تستضيفها البحرين لغاية 31 أغسطس الحالي.وكان الأزرق تغلب على الامارات 37-23 وخسرها من اليابان 26-31 في الجولتين الماضيتين. وبقي الأزرق على رصيده السابق نقطتين، فيما ارتفع رصيد المنتخب السعودي إلى 4 نقاط. وكان الأزرق أنهى الشوط الاول متقدما على نظيره السعودي 16-15، قبل أن يتراجع في الشوط الثاني الذي حسمه الأخضر السعودي لصالحه محققا انتصاره الثاني في البطولة.
ويلعب الأزرق في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان والسعودية والإمارات والعراق وقطر، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات البحرين وإيران والهند وكوريا الجنوبية وأوزبكستان.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة