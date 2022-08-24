خسارة «ناشئي اليد» أمام السعودية

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خسر منتخب كرة اليد للناشئين أمام السعودية 31-34 في ثالث مواجهاته ضمن منافسات المجموعة الثانية في البطولة الآسوية التاسعة المؤهلة إلى بطولة العالم كرواتيا 2023، التي تستضيفها البحرين لغاية 31 أغسطس الحالي.وكان الأزرق تغلب على الامارات 37-23 وخسرها من اليابان 26-31 في الجولتين الماضيتين. وبقي الأزرق على رصيده السابق نقطتين، فيما ارتفع رصيد المنتخب السعودي إلى 4 نقاط. وكان الأزرق أنهى الشوط الاول متقدما على نظيره السعودي 16-15، قبل أن يتراجع في الشوط الثاني الذي حسمه الأخضر السعودي لصالحه محققا انتصاره الثاني في البطولة.

ويلعب الأزرق في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان والسعودية والإمارات والعراق وقطر، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات البحرين وإيران والهند وكوريا الجنوبية وأوزبكستان.

