موسم «الطائرة» مطلع أكتوبر

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حددت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة الطائرة مطلع أكتوبر المقبل موعداً لانطلاق الموسم الجديد 2022-2023. جاء ذلك عقب اجتماع لجنة المسابقات مع ممثلي الاندية الرياضية الذي عقد أول من أمس في مقر الاتحاد برئاسة رئيس لجنة المسابقات عارف الصبيحي وحضور نائبه احمد عبدالحسين ومقرر اللجنة نايف الحميدان وعضو اللجنة مالك عبدالحسين وممثلي الاندية عدا الشباب والصليبخات. وعقب الاجتماع قال الصبيحي ان الموسم سينطلق مطلع اكتوبر بمباراة السوبر بين نادي الكويت بطل الدوري الموسم الماضي ووصيفه نادي كاظمة، وبعدها مباشرة تنطلق بطولة الاتحاد ويشارك فيها جميع فرق العمومي. وقال الصبيحي: «الدوري الممتاز سيبدأ في 17 نوفمبر المقبل وسيكون من قسمين الاول دوري من دورين «ذهاب واياب» وينتهي في 23 فبراير المقبل والقسم الثاني «المربع الذهبي» يبدأ في 27 مارس وحتى 13 ابريل المقبلين، أما دوري الدرجة الاولى فسوف ينطلق في 20 نوفمبر ويستمر حتى 16 مارس المقبلين». وتابع الصبيحي قائلا: «بطولة كأس الاتحاد ستقام في مارس المقبل بحيث تجري الأدوار التمهيدية من 2 حتى 6 مارس والنهائية من 16 حتى 22 من نفس الشهر». واوضح الصبيحي أن مسابقات المراحل السنية ستكون على مرحلتين، بحيث تبدا المرحلة الاولى في 2 اكتوبر المقبل وتتوقف من 15 ديسمبر حتى منتصف يناير بسبب الاختبارات الدراسية على أن تستأنف المرحلة الثانية في 14 يناير وتختتم منافساتها في 30 مارس المقبلين. وأشار الصبيحي إلى أن الاتحاد استحدث بطولة جديدة ستقام في نهاية الموسم هي «بطولة النخبة» وستجري خلال الفترة من 27 ابريل حتى 11 مايو المقبلين ويشارك فيها أول وثاني بطولات «الدوري الممتاز وبطولة الاتحاد وكأس الاتحاد».

وذكر الصبيحي أن لجنة المسابقات ستشكل «لجنة فنية» متخصصة من ذوي الخبرة لاختيار أفضل المشاركين في مسابقات الاتحاد «المدربين واللاعبين» بشكل دوري خلال مباريات كل شهر ويتم تكريمهم بداية كل شهر على مدار الموسم.ومن المقرر أن ترفع لجنة المسابقات مذكرة بكل المواعيد لمجلس ادارة الاتحاد لاعتماد واصدار الجدول الخاصة بكل البطولات.

