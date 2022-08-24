«شباب الطائرة» يواجه قطر في «الآسيوية»

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يخوض منتخب الكرة الطائرة للشباب ثاني مبارياته أمام قطر اليوم ضمن منافسات المجموعة الثالثة في البطولة الآسيوية تحت 20 سنة المقامة في البحرين لغاية 29 أغسطس الحالي، وتلعب اليوم أيضا الهند مع إيران، واستراليا مع بنغلاديش، والبحرين مع السعودية، وتايوان مع باكستان. وكانت البطولة انطلقت أول من أمس، حيث فازت الصين على باكستان 3-1، والسعودية على هونغ كونغ 3-0، وبنغلاديش على العراق 3-1، وكوريا الجنوبية على قطر 3-0، وإيران على اليابان 3-2. وخاض الأزرق أولى مبارياته في وقت متأخر مساء أمس امام المنتخب الكوري. وتعتبر مباراة اليوم مهمة جداً للفريقين، إذ من المتوقع أن تحدد المتأهل الثاني عن المجموعة مع الفريق الكوري القوي، الذي هزم قطر في اولى مباريات المجموعة. وينص نظام البطولة على تأهل الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الست إلى دور الـ 12.

