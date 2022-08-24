رسائل لحكومة قائمة وحكومة قادمة

الاخيرة

بدأتم والبدء أحمد وأشرق نور الصباح والإصلاح بعد طول انتظار، وفرح الشعب للحزم في تطبيق القانون، وما نرجوه أن تحاط قيادات البلد بأفضل العقول والقدرات والكفاءات وكبار المنظرين لا كبار الموظفين، فجودة عمل المسؤول في أكبر الدول وأصغرها هي بجودة الفرق المحيطة به، والمرجو كذلك القيام بما قام به المبدع القائد مهاتير محمد وبقية القيادات المبدعة بالمنطقة والعالم، وهو تشكيل فرق فنية تتابع القرارات التي تصدر من مجلس الوزراء لاحقا مع الوزراء وكبار المسؤولين للتأكد من عدم تكرار ما كان يحدث سابقاً من مرور السنين دون تنفيذ القرارات ومن ثم تتحول إلى حبرٍ على ورق لا أكثر.

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والمصارحة تقتضي القول إن أهمية النفط بدأت بالتآكل السريع، واننا الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تعمل بجد للتحول لمركز مالي وتجاري وسياحي، وأن الاستحقاقات المطلوبة للتحول هي خطة تنموية مختلفة تركز على جلب الأموال لا صرفها كحال خطة كويت 2035، والمحاربة الجادة والحقيقية للفساد المالي والإداري، فلن يأتي مستثمر كي تُسرَق أمواله في بلدنا أو يتوه في دهاليز بيروقراطيتنا أو الانتظار الطويل ودفع المقسوم لتخليص معاملاته، كما يحتاج الامر لإنشاء محاكم اقتصادية مختصة وسرعة البت بالقضايا خلال أشهر لا الانتظار لسنوات طوال، وبدلاً من الضيق بالتجارب الخليجية وعدم الرغبة في السماع عنها، يجب أن نقوم بالعكس وتشجيع المسؤولين بالتعلم منها تماما كما تعلموا منا عندما كنا بالمقدمة وسبقونا بعد ذلك بعقود.

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كما يحتاج مشروع المركز المالي لانفتاح اجتماعي كبير، فلا سياحة ولا استثمار في دول على شاكلة افغانستان وحكم الطالبان، والمطلوب العودة لما كانت عليه الكويت منذ نشأتها حتى السبعينيات وبدء الصحوة والانغلاق وإطفاء مشاعل الاشعاع الحضاري، كما اننا بحاجة للاهتمام ثانية بقضايا الاقتصاد والثقافة والفنون والآداب بأشكالها المختلفة وتخفيف الاهتمام بالسياسة وإبقاء مجلس الامة مع إطفاء الأضواء عن فعالياته كحال الدول المتقدمة والدول الخليجية… اننا نعيش الفرصة الاخيرة للتحول لمركز مالي واقتصادي، الذي هو عمل يُعمل وليس شعاراً يرفع وكلاماً يقال دون تفعيل.

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آخر محطة:

في عصر النهضة وتحديداً منتصف الستينيات تمخض الإبداع الكويتي عن مسرحية «الكويت سنة 2000»، التي تنبه لمخاطر نضوب النفط، وما سيحدث اذا لم نكن مستعدين لذلك اليوم الاسود مع نضوب الذهب الاسود (أو الاستغناء عنه).

نحتاج إلى مسرحية واقعية جديدة حول الكويت سنة 2050، وهو تاريخ استغناء العالم عن النفط ومحاربة الدول المصدرة للانبعاثات الكربونية… هذه المرة لا أمل بالعودة للحياة الزراعية والرعوية البسيطة كما تم التنبؤ بذلك في مسرحية الستينيات، والتفكير بالبدائل منذ اليوم والعمل لتحقيقها، وأفضل القادة عبر التاريخ من يعمل ليوم لا يكون به بل يحصد الثناء عليه!

