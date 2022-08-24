المعارضة والسلطة التنفيذية في سلة واحدة

الاخيرة

صحيح أنه لا شيء دائماً في السياسية لانها تقوم على المتغيرات التي تفرضها الاحداث، لكن تبقى المواقف الاساسية ثابتة، خصوصا تلك التي تستند على قناعة ان كل ما يمكن ان يمس الوطن، او المصلحة العامة ليس محلا للمساومة، او قبوله بحال من الاحوال.

حين اقر الصوت الواحد بمرسوم ضرورة ظهرت الكثير من المواقف المعارضة، فيما اعتبره البعض جريمة ضد الشعب الكويتي، وان مقاطعة الانتخابات مصلحة وطنية كي لا تفرغ الديموقراطية من محتواها، وحتى لا يتحول مجلس الامة «باش كاتب» عند الحكومة، كما كانت هناك ايضا حجة عدم دستورية المرسوم.

في المقابل كان الحكم يرى صوابية المرسوم، واهميته لتصحيح التمثيل النيابي، ودافع عنه بقوة، وعلى اثر هذا الانقسام نشأت ظروف سياسية غاية في التعقيد ادت الى مطالبات عدة، خصوصا من المعارضين، في الداخل، او الذين هاجروا الى الخارج، بضرورة الغاء مجلس الامة، المنتخب على اساس الصوت الواحد، مرسوم الضرورة، وتعديل قانون الانتخابات، واليوم بعد التطورات الكبيرة التي شهدتها الكويت، خصوصا في الاسابيع الاخيرة سقطت معارضة الصوت الواحد، ونشأت مطالبة جديدة بضرورة اعتذار المعارضة للقيادة السياسية التي اقرت المرسوم عن الموقف الحاد منه يومذاك، شرطا اساسيا للعفو.

ايا كان الامر، لا بد من التأكيد ان المواقف السياسية القائمة على مصلحة خاصة تتحول سريعا الى فقدان الثقة بصاحبها، وتدل على رعونة في تعاطيه مع الاحداث المصيرية، لان مثل هذا النوع من السياسيين لا يمكن ان يشكل دعامة حقيقية للمطالب الشعبية المحقة، بل يتحول مستفيدا منها، وهو هنا يحكم على نفسه بالاعدام الشعبي السياسي.

لكن الاهم من كل هذا هو من يتحمل مسؤولية هذا النوع من القرارات، وكيف يمكن اصلاح الاخطاء الناتجة عنها، لان تضييع من يتحمل المسؤولية يعني الاستمرار بالتجارب الفاشلة التي سيدفع ثمنها الشعب والوطن.

ولذا حين نكون امام معارضة مغامرة، وسلطات لا تتحمل المسؤولية عندها نكون كمن يسير في نفق مظلم لا ينفك يقع في الاخطاء، فاذا كان المطلوب الاعتذار عن المواقف السابقة ضرورة لاعادة الثقة الشعبية بالسياسيين المعارضين، فان اليوم هناك ايضا ضرورة لتحديد من سيتحمل مسؤولية اي خلل في تعديل النظام الانتخابي، وما هي العواقب المترتبة على ذلك، ولان السلطة التنفيذية هي المرجع الصالح دستوريا اليوم في هذا الشأن، فهل ستعلن تحملها مسؤولية اعمالها، اما اننا سنكون في المستقبل القريب امام ازمة ستفتعل على غرار ازمة الصوت الواحد؟

الاجابة عن هذا السؤال يشكل اهمية كبيرة، لانه يدل على سعي جدي الى الاصلاح عبر تحمل كل شخص المسؤولية عن اعماله.

