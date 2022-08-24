طفلة مصرية تزوجت 4 رجال خلال شهر واحد!

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كشفت برلمانية مصرية عن واقعة صادمة حيث تزوجت طفلة 4 رجال خلال شهر واحد بالمخالفة للقانون ودون مراعاة الجانب الديني «الالتزام بفترة العدة». وقالت النائب في البرلمان المصري اميرة العادلي خلال مداخلة هاتفية باحد البرامج التلفزيونية: «المجلس القومي للمرأة لديه حالة لطفلة تزوجت 4 مرات في شهر واحد، كل اسبوع بتتجوز واحد ومافيش عدة ولا اي حاجة».

وعقبت مقدمة البرنامج المذاع على قناة «اون اي» شيريهان ابوالحسن بفزع متسائلة: 4 مرات في الشهر؟ فاجابت البرلمانية: «بالفعل 4 مرات في الشهر».

واشارت اميرة العادلي الى ان القانون المصري يمنع توثيق الزواج قبل سن 18 عاما، لان مصر سبق أن وقعت على اتفاقية تنص على ان سن الطفل هو حتى 18 عاما.

واضافت ان بعض الاسر تتحايل على الامر بتحرير عقد زواج عرفي لحين وصول الفتاة لسن الـ 18 عاما، رغم انه اذا حملت المرأة اصبح لديها اولاد او قام الزوج بتطليقها فستكون هناك مشكلة اكبر.

واوضحت ان هناك زواجا يتم في سن 13 عاما، وهناك محافظات تتصدر نسب الزواج للاطفال.

وتابعت ان المجتمع يحتاج لتوعية بالمشكلات التي تواجه الطفلة عندما يتم الزج بها للتزوج في سن صغيرة، واكدت وجود 117 الف حالة زواج اطفال في مصر، ووصفته بانه «رقم كبير جدا».

من جانب اخر، اوضحت البرلمانية المصرية ان قضية ختان الاناث انتهت بتشديد عقوبة من يشارك فيها، او يقوم بها، كما تتعرض المنشأة التي تتم بها العملية لاجراء فوري، ولذلك القضية انتهت، مؤكدة ان «زواج الاطفال يحتاج لعقوبة شديدة».

من جهتها، علقت الاعلامية شيريهان ابوالحسن على الواقعة قائلة: «توجد حالات من الترغيب في الزواج، والاحتيال على عقول الاطفال في بعض المحافظات فهم يتحايلون على القانون بالزواج العرفي».

