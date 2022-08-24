القاهرة تنفي «رسمياً» ما يتردد حول الاستغناء عن العمالة المصرية في الكويت

الاخيرة

نفت وزارة القوى العاملة في مصر الاشاعات التي تتردد في بعض وسائل الإعلام بشأن العمالة المصرية في الكويت والأضرار التي تلحق بها بعد صدور قرار من وزارة الدولة لشؤون البلدية «بتكويت» العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية الكويتية، وما تردد عن أعداد العمالة المصرية التي سيتم ترحيلها حسب «الاشاعات».

وأكد وزير القوى العاملة المصري حسن شحاته، في تصريح مساء امس حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لأوضاع المصريين العاملين بالخارج، وأنه يتابع ما يتردد من اشاعات وأرقام مغلوطة حول العمالة المصرية في الكويت.

وأوضح الوزير أنه تلقى تقريراً من رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت احمد ابراهيم، والذي أكد فيه أن القرار الصادر عن وزارة الدولة لشؤون البلدية بالكويت قد سبق صدور نفس القرار في عام 2017 وعام 2020 بشأن تكويت العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية. وأشار الوزير إلى أن ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن ترحيل عدد من العمالة المصرية لا يمت للواقع بصلة. ونوه الى أن هذا القرار سيؤثر على العاملين الوافدين بوزارة الدولة لشؤون البلدية وما يتبعها من إدارات فقط لاغير.

ولفت وزير القوى العاملة الى أن البيانات الرسمية الواردة في التقرير تفيد أن عدد العاملين المصريين بالقطاع الحكومي بالكويت لا يتخطى 31 ألف عامل مصري، وأن العاملين منهم بوزارة الدولة لشؤون البلدية وإداراتها لا يتعدى ألف عامل، ولن يتأثر جميعهم بالسلب، وانما سيتأثر فقط من يعمل بالوظائف الادارية التي سيتم «تكويتها» وفقا للقرار. وأضاف الوزير أن التعاون مستمر بين وزارة القوى العاملة والجهات المعنية في الكويت الشقيقة فيما يخص حقوق العمالة المصرية هناك وأن الوزارة ستتدخل لحماية أي عامل مصري في حال فقدانه لوظيفته للحصول على جميع مستحقاته بالطرق القانونية، مبيناً ان الكثير من المصريين العاملين ممن سبق انهاء خدماتهم بقرارات التكويت السابقة تم إعادة تعيينهم على عقود الاستعانة بجهات كويتية اخرى. وشدد شحاته على جميع وسائل الاعلام عدم الانسياق وراء الاشاعات وتحري الدقة في نقل المعلومات، وأن ما نشر في بعض المواقع حول حجم العمالة المصرية في الكويت غير صحيح، وإن عدد العمالة المصرية بالكويت حوالي 456 ألفاً و515 عاملاً لن يتأثروا بهذا القرار.

