المكتبة العائمة ترسو في بنغازي

الاخيرة

الكتاب خير منير للطريق نحو الحضارة والتقدم، تماما كما هو خير جليس، لذلك أقبل الليبيون على مكتبة «لوغوس هوب» الدولية العائمة التي رست في ميناء بنغازي لاقتناء الكتب التي تنوعت موضوعاتها من العلوم إلى الأدب، واهتمت بكل الفئات العمرية. واستقطبت المكتبة العائمة حوالي 20 ألف زائر خلال أسبوع. يعمل متطوعون من 58 جنسية مختلفة على متن السفينة، وهي تبحر منذ عام 2009 إلى معظم الموانئ الدولية محملة بعشرات الآلاف من الكتب للبيع، وهي مصنفة على أنها أكبر مكتبة متنقلة في العالم. وتعود السفينة إلى منظمة «كتب جيدة للجميع» الألمانية، وهي محملة بأكبر مكتبة عائمة في العالم وتجوب العالم منذ عام 1970 واستقبلت على متنها أكثر من 40 مليون زائر في 160 بلداً.

