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تسلَّمها سمو ولي العهد تتعلق بالعلاقات الأخوية وآخر مستجدات الساحتين

سمو الأمير تلقى رسالة خطية من تميم بن حمد


تسلَّم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس رسالة خطية موجهة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد من أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.
وقام بتسليم الرسالة لسموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وبحضور وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر.
وقد حضر المقابلة كبار المسؤولين بالديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد والوفد القطري المرافق.


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