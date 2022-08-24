فيصل الحمود: خلق بيئة تعليمية وثقافية في المدارس ضرورة

وطن النهار

استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح أمس بمكتبه بدر سحاب وصل الله المطيري مختار منطقة صباح الناصر، حيث تبادل الطرفان الحديث حول الشباب وضرورة الاهتمام بتطلعاتهم وأفكارهم وطرحها للاستفادة من مواهبهم وتوجيهها التوجيه الصحيح نحو بناء مستقبل زاهر مليء بالتقدم والازدهار والرقي.

وعلى صعيد متصل، استقبل الشيخ فيصل الحمود بمكتبه شيماء عبدالكريم غالي، مؤلفة كتاب (اكتشف سر لغتي)، وهو كتاب تربوي مختص بالتأسيس، وامتداد لهذا الكتاب تطبيق أيضاً تمت تسميته بـ (اكتشف سر لغتي) سيتم انطلاقه تاريخ 14-9 -2022.

وأكد الحمود خلال اللقاء على أهمية خلق بيئة تعليمية وثقافية في المدارس لمواكبة التكنولوجيا الحديثة والمتنوعة وتسهيلها على أبنائنا الطلبة مشيداً بالجهود المبذولة وما يشمله الكتاب من معلومات قيمة في التأسيس لأبنائنا في المراحل الإبتدائية مؤكداً على أهمية التعليم حيث أنه يعتبر هاجساً لكل الدول التي تهتم بالتنمية البشرية وبطاقاتها الشبابية وبناء جيل مثقف وواع نحو إنشاء جيل قائم على المعرفة بوسائل التكنولوجيا الحديثة.

