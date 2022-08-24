الخالد: البذل والعطاء لحماية الأرواح والممتلكات

وطن النهار

شهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، امس، أداء قسم أحد الطلبة الضباط في قوة الإطفاء العام من الدفعة 26 من حملة شهادة دبلوم هندسة إطفاء في مكتبه بمبنى نواف الأحمد وبحضور رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد ونائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع تنمية الموارد البشرية اللواء محمد عبدالله ابراهيم ومدير ادارة تدريب قوة الإطفاء العقيد عبدالله سلطان احمد.

وشدد بعد أداء الضابط للقسم على الالتزام بالقسم ووضع أمن الوطن ومصلحته أمانة في عنقه وببذل الغالي والنفيس في سبيل حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق الأمن المجتمعي.

