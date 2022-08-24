الرفاعي: تحقيق التكامل بين المؤسسات العسكرية والأمنية

وطن النهار

استقبل وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء عبدالله سفاح عبدالكريم والوفد المرافق له، وذلك بحضور المعاون للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح شجاع فالح ، والمعاون للإسناد الإداري العميد مهندس عصام نايف عصام ، ومدير ديوان نائب رئيس الحرس الوطني العميد أحمد عبدالرحمن عبداللطيف.

ونقل الرفاعي لوفد وزارة الداخلية تحيات القيادة في الحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني ، وبحث معه جهود الحرس الوطني في إسناد وزارة الداخلية ، والقدرات والإمكانات الجديدة التي أدخلها الحرس الوطني في مجال القوات الخاصة من آليات وأجهزة ومعدات وإلحاق المنتسبين بدورات أمنية متقدمة لتفعيل دور الحرس الوطني في دعم ومساندة أجهزة وزارة الداخلية.

وأكد الرفاعي استمرار التعاون بين الحرس الوطني ووزارة الداخلية وإقامة التمارين والتدريبات المشتركة وصولا لتحقيق التكامل المنشود بين المؤسسات العسكرية والأمنية لحفظ الأمن وحماية مقدرات الدولة.

