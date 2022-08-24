loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الرفاعي: تحقيق التكامل بين المؤسسات العسكرية والأمنية


استقبل وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء عبدالله سفاح عبدالكريم والوفد المرافق له، وذلك بحضور المعاون للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح شجاع فالح ، والمعاون للإسناد الإداري العميد مهندس عصام نايف عصام ، ومدير ديوان نائب رئيس الحرس الوطني العميد أحمد عبدالرحمن عبداللطيف.
ونقل الرفاعي لوفد وزارة الداخلية تحيات القيادة في الحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني ، وبحث معه جهود الحرس الوطني في إسناد وزارة الداخلية ، والقدرات والإمكانات الجديدة التي أدخلها الحرس الوطني في مجال القوات الخاصة من آليات وأجهزة ومعدات وإلحاق المنتسبين بدورات أمنية متقدمة لتفعيل دور الحرس الوطني في دعم ومساندة أجهزة وزارة الداخلية.
 وأكد الرفاعي استمرار التعاون بين الحرس الوطني ووزارة الداخلية وإقامة التمارين والتدريبات المشتركة وصولا لتحقيق التكامل المنشود بين المؤسسات العسكرية والأمنية لحفظ الأمن وحماية مقدرات الدولة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة