إعفاء القياديين.. «اللي بعده»

الأولى

أكدت مصادر حكومية وجود دفعة جديدة من القياديين في عدد من الجهات الحكومية مرشحة للاستغناء عنها إما بعدم التجديد وإما بالطلب منه تقديم اعفائه من منصبه قبل احالته الى التقاعد وفق القانون.

واشارت المصادر الى أن عملية غربلة تتم حاليا لتقييم جميع القيادات في سبيل الوصول الى هدف ايجاد مجموعة من القياديين القادرين على التعامل مع المرحلة المقبلة بالاضافة إلى صنع الانجازات.

ووصفت المصادر عملية التقييم هذه بأنها عالية الجودة وتعتمد على نقاط ومحاور عدة لتقدير كفاءة القيادي ومدى قدرته على الاستمرار بالجهد والتأقلم مع ما هو قادم من تطوير ورفع كفاءة، لافتة الى ان هذه العملية لن تشمل القياديين أصحاب الملفات المتخمة بالتجاوزات حيث سيتم التعامل معهم بالاقصاء الفوري عن منصبه دون النظر لأي انجازات له مع احالة ما ارتكبه من تجاوزات وتعديات الى هيئة مكافحة الفساد.

ونوهت المصادر ان الجهات الحكومية على موعد مع نقلة كبيرة في الاداء والخدمات المقدمة للناس، مشيرة الى ان آليات العمل والرقابة والمحاسبة ستختلف عما كانت عليه في السابق.

