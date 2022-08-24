«محد ضامن نجاحه»!

الأولى

في ظل انتظار صدور مرسوم الدعوة للانتخاب وفتح باب الترشح، وترقب تحليل بيانات الناخبين والديموغرافية الجديدة للدوائر من جهة المراكز المتخصصة، خيمت حالة من الارتباك على المشهد السياسي على خلفية المتغيرات والعوامل الجديدة التي يأتي في مقدمتها تعديل الجداول الانتخابية، وغياب الفرعيات، وتهافت الكثيرين على الترشح، اذ اصبح النجاح المضمون حتى الآن أمرا صعبا، خاصة اذا نجحت جهود وزارة الداخلية في ضبط محاولات شراء الاصوات. ورغم اعلان بعض النواب السابقين عزمهم الترشح سواء بدوائرهم السابقة كأحمد السعدون في الثالثة، واخرين بدوائر اخرى كعلي الدقباسي في الدائرة الثانية بدلا من الرابعة، افضت الاوضاع الراهنة الى بحث العديد من المرشحين وخاصة من النواب السابقين عن تكتيك تغيير دائرة الترشح او التنسيق لـتبادل صب الاصوات بين مرشحين من دائرتين مختلفتين، او الامرين معا.

وقالت مصادر لـ النهار ان برلمانيا مخضرما من الدائرة الاولى يفكر في جدوى الترشح بالدائرة الخامسة لتمركز قواعده الانتخابية هناك.

ولفتت الى ان اعتقاد الكثير من الاقليات او الناشطين في اوساط رياضية او تعاونية بوجود فرص لنجاحهم تبدو مبالغا فيها لان ديموغرافية الدوائر مازالت ضبابية، مشيرة الى ان قدرات المرشحين الخطابية والفكرية والسياسية ستكون عاملا مفصليا لقبول الرأي العام، خاصة في ظل قصر مدة العرس الديموقراطي، فضلا عن سعي الحكومة الجديدة الى مكافحة الفساد ونيل رضا المواطنين، فضلا عن وجود مزاج عام داعم لرئاسة أحمد السعدون مجلس الامة المقبل حال وصوله للبرلمان.