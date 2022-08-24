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تسلَّمها سمو ولي العهد تتعلق بالعلاقات والمستجدات

رسالة لصاحب السمو من أمير قطر


تسلَّم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أمس رسالة خطية موجهة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.
قام بتسليم الرسالة لسموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بحضور وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر.
حضر المقابلة كبار المسؤولين بالديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد والوفد القطري المرافق.


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