بن ناجي: وسائل الإعلام تسهم في معالجة الأخطاء

وطن النهار

في حوار مفتوح مع ممثلي الصحف المحلية اكد وكيل وزارة الاعلام محمد بن ناجي أن الاعلام المحلي الخاص شريك اساس لوزارة الاعلام.

واعرب في كلمة ألقاها اثناء افتتاح الحوار اول من امس في فندق كراون بلازا بمشاركة وبحضور الوكيل المساعد لقطاع الصحافة لافي السبيعي، عن سعادته بلقاء مع وسائل الاعلام المحلية المرئية والالكترونية و المقروءة، مشيرا الى انه ستكون هناك لقاءات دورية بين الوزارة وممثلي وسائل الاعلام المحلية، مشيرا إلى انه النطق السامي اكد تحمل الجميع المسؤولية تجاه الوطن.

وقال بن ناجي: «سعيد جدا بهذا اللقاء الذي يجمع ممثلي الصحافة والإعلام الإلكتروني لسماع آرائكم ومقترحاتكم التي من شأنها تطوير عملكم كقطاع خاص وشركاء معنا في الإعلام بشكل عام، وإيضا أنه كانت هناك مقترحات من شأنها تطوير العمل وستكون هناك لقاءات دورية أخرى.

وأضاف اليوم سنتعرف على ما قطعنا من عمل في الاستراتيجية الخاصة بتطوير الإعلام وقد قطعنا شوطا في تنفيذها.

وأفاد بأن الاستراتيجية تضم مجموعة من الأهداف لنكون خير سفراء لبلدنا داخل وخارج الكويت، فوسائل الإعلام سلطة رابعة في البلد تسهم في تطوير العمل ومعالجة الأخطاء، مشيرا إلى أن الإعلام له دور أساس في إيصال الأخبار وقطع دابر الإشاعات وأخاطبكم من القلب إلى القلب، وأعلم ما في قلوبكم من طموح وأهداف، لذلك حرصنا على الاجتماع قبل انطلاق الانتخابات البرلمانية التي تعتبر مرحلة مهمة.

الوصف الوظيفي

من جانبه قال الوكيل المساعد لقطاع الصحافة لافي السبيعي: نحن امام مسؤولية تاريخية وحريصون على تنفيذ مهامنا التي زادت بعد تكليفي من قبل وزير الإعلام لكي أكون وكيلا مساعدا لقطاع المطبوعات والنشر، وعندما قرأت الوصف الوظيفي ومهام العمل وجدت أن عملي خارج الوزارة من خلال منح التراخيص للصحف والمشاركات الخارجية وغيرها من المهام ومنها تطبيق القانون، وعندما اجتمعت مع وزير الإعلام سمعت منه كلمة مازالت عالقة في ذهني وهي «أنني أكره أن أوقع مخالفة أو إحالة «وطلب منا أن يكون الإعلام شريكاً معنا».

وأشار إلى أن «وزارة الاعلام ملتزمة بتطبيق القانون لاسيما بعد النطق السامي الذي شدد على تطبيق القانون لذلك نحن ملتزمون ودورنا الوطني سيطغى على الدور المهني ونحن نرحب بالنقد الذي يرشد إلى الطريق الصحيح ولا يعتمد على التجريح مؤكدا ان لدينا سمعة رقمية من خلال الاخبار والتعليقات التي تمثل الشخص وتكون معه حتى بعد وفاته وهذه السمعة الرقمية تدفعنا إلى الالتزام الوطني ولايمكن أن يكون تشويه السمعة هو عمل ديموقراطي ولا ننتظر أن يقول لنا الاخرون ماذا فعلت لكم الديموقراطية.

وأمل أن نوفق في عملنا في المرحلة المقبلة موضحاً أن سمو رئيس مجلس الوزراء اطلق النداء بفتح الأبواب أمام المواطنين.

وقال السبيعي: «كُلفنا من وزير الاعلام الاسبوع الماضي بزيارة المملكة العربية السعودية للاطلاع على تجربتهم في موضوع «الفاشينستات» وتقنين وتنظيم عملية الاعلام ونعكف حاليا في تجهيز ودراسة هذا الأمر».

3 مرتكزات

استعرض الاعلامي فارس المطيري الخطة إستراتيجية لوزارة الإعلام وقال إن «الخطة تعتمد على مرتكزات ثلاثة هي: الموارد البشرية، الخطاب، والمحتوى والبنية التحتية. المدينة الإعلامية علق وكيل وزارة الإعلام بالانابة محمد بن ناجي على موعد انشاء المدينة الاعلامية بالقول: هناك عدد من الخطط المقترحة، وسوف تدرس جميعها للوصول الى التصور الامثل لاقامة مدينة اعلامية دون ان يحدد موعداً لذلك.

الكوادر الوطنية

أكد بن ناجي ان القرارات التي اتخذت أخيراً بخصوص الاستغناء عن 50 مستشارا ما هي الا بداية لاجراءات اخرى تهدف الى تطوير العمل بالوزارة واعطاء الفرصة للشباب و للكوادر الوطنية للمساهمة في تقديم برامج تتناسب و الخطة التنموية الطموحة للدولة، وتبرز الوجه المشرق للكويت خارجيا.

تجربة رائدة

أكد الوكيل المساعد لقطاع الصحافة لافي السبيعي ان الوزارة بصدد اصدار التراخيص الالكترونية، وان عدد الطلبات وصل الى 90 طلبا. واوضح ان التجربة السعودية رائدة في مجال متابعة الحسابات المسيئة التي لا تتناسب وقيم و عادات المجتمعات الخليجية.