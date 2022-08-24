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المطيري بحث وشاهد تمكين الشباب وتحقيق تطلعاتهم


بحث وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري مع رئيس الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة وزير خارجية المالديف عبدالله شاهد عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالقضايا الشبابية.
وقالت وزارة الدولة لشؤون الشباب في بيان صحافي أمس الثلاثاء :إن البحث خلال اللقاء تناول أيضا تمكين الشباب وتحقيق تطلعاتهم والاهتمام بآرائهم وأفكارهم.
وضم الوفد الأممي مدير مكتب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السفير ناكاراج كاكانور ومستشار رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لشؤون الأمن والسلم والمسائل الإنسانية فهد العجمي.
كما ضم الوفد المستشار الإعلامي ستيفن فيليب وسكرتير رئيس الجمعية العامة عاهد أحمد.


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