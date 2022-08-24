«العدل»: «هويتي» معتمد في «المعاملات» كافة

وطن النهار

أصدر وزير العدل المستشار جمال الجلاوي تعميماً باعتماد والالتزام بالاعتداد بالبطاقة الرقمية الصادرة عن تطبيـق هـويتي والعمل بموجبها في المعاملات كافة.

جاء القرار بعد الاطلاع على القوانين ذات الصلة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1008 الصادر باجتماعه رقم 2020/51 المنعقد بتاريخ ????/?/?? بشأن الاعتداد بالبطاقة المدنية الرقمية الصادرة عن تطبيق هويتي، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 580 الصـادر باجتماعـه رقـم ??-????/? المنعقد بتاريخ 2021/5/10، بشأن التعميم على الجهات الحكومية كافة بالاعتداد بالبطاقة المدنية الرقمية الصادرة عن تطبيق هويتي.

و اضاف التعميم بانه حرصاً على تيسير المعاملات وتبسيط الإجراءات، على القطاعات والإدارات والموظفين المعنيين في كل الوزارات والجهات التابعة لنا الالتزام بالاعتداد بالبطاقة الرقمية الصادرة عن تطبيـق هـويتي Kuwait Mobile ID والعمل بموجبها في المعاملات كافة.

