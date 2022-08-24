5 مخالفات «بائع جائل» في الجهراء

وطن النهار

نفذت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة الجهراء جولة ميدانية على الباعة الجائلين في طريق المطلاع لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق ويشوه المنظر الحضاري للبلاد في إطار حملة «شارك بنظافتها». وأوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق فهد القريفه أن الجولة التي تم تنفيذها من قبل قسم متابعة مخالفات الباعة الجائلين أسفرت عن تحرير 5 مخالفات بائع جائل ورفع عدد من الخيام تشوه المنظر الحضاري للمحافظة فضلا عن مصادرة مواد غذائية بحوزة الباعة الجائلين. وأشار إلى أن الفرق الرقابية في جميع مراكز النظافة وإشغالات الطرق ومتابعة مخالفات الباعة الجائلين ستواصل جولاتها الميدانية لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.