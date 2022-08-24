الصايغ: إبعاد أي سائق باص لا يلتزم بالتعليمات

وطن النهار

في إطار حرص واهتمام القيادة الأمنية العليا في وزارة الداخلية بكل ما يسهم في تحسين مشاكل وسلوك سائقي باصات النقل العام وإيجاد الحلول المناسبة لها، اجتمع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ وبحضور مساعد مدير إدارة المخالفات بالإنابة العميد ماجد السهلي والمكتب الفني بادارة مكتب الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات مع ممثلي شركات النقل العام الكويتية بقاعة الاجتماعات. وفي بداية الاجتماع رحب اللواء الصايغ بالحاضرين من ممثلي شركات النقل العام، ونقل إليهم تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، ثم ناقش معهم مختلف المخالفات التي يقع فيها سائقو الباصات والمشاكل التي يواجهونها في عملهم والأساليب المناسبة لمعالجتها. ونبّه اللواء الصايغ الى ضرورة التزام سائقي الباصات بالأماكن المخصصة للوقوف، وأنه سيتم إبعاد أي سائق لا يلتزم بالتعليمات ابتداء من تاريخ يوم الجمعة الموافق 26/08/2022.

