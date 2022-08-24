«الكويت اليوم» نشرت القيود الانتخابية

وطن النهار

قال وكيل وزارة الإعلام بالتكليف محمد بن ناجي إن الوزارة أصدرت العدد الخاص من الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) متضمنا القيود الانتخابية للناخبات والناخبين في الدوائر الخمس وذلك «في وقت قياسي وخلال يوم واحد فقط».

وأضاف بن ناجي في تصريح صحافي أنه وبتوجيهات من وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري بضرورة الإسراع في هذا الأمر ليكون في متناول الجميع لم تتأخر (الإعلام) وعمدت إلى سرعة إنجاز هذا العدد بهدف خدمة الجمهور.

وأوضح أنه يعتبر الأكبر في تاريخ الجريدة الرسمية منذ صدور عددها الأول في 11 ديسمبر 1954 إذ تضمن 47 جزء بواقع 16150 صفحة تشمل أسماء الناخبات والناخبين ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة وعددهم 795920 منهم 388107 رجال و407813 امرأة.

وأفاد بأن هذا العدد فاق كثيرا العدد الذي تم إصداره في عام 2006 والذي احتوى على 24 جزءا بواقع 6680 صفحة وتضمن آنذاك عرضا لأسماء الناخبات الكويتيات ممن يحق لهن التصويت في الانتخابات وذلك بعد صدور قانون منح المرأة حق الانتخاب والتصويت وكان يعتبر الأكبر في تاريخ الجريدة الرسمية حينئذ. وأعرب بن ناجي عن الشكر والتقدير للعاملين في قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات عموما وفي إدارة الجريدة الرسمية وإدارة المطبعة خصوصا على الجهود الجبارة التي بذلوها لتحقيق هذا الإنجاز وإصدار العدد الخاص الذي لاقى متابعة كبيرة من القراء لاسيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانب آخر أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة بأنه استناداً لنصوص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة المادة (9 مكرراً) من مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة... والتي تنص على أن:... وتفصل الإدارة في هذه الطلبات في موعد لا يجاوز يوما (24 ساعة) من تاريخ تقديم الطلب، وتعرض قراراتها في الأماكن المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون، وتنشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي لصدور تلك القرارات.

ولكل ذي شأن أن يطعن في قرار الإدارة بطلب يقدم إلى مخفر الشرطة المختص في موعد أقصاه يوم (24 ساعة) من تاريخ نشر القرار، وتُحال الطعون فوراً إلى المحكمة الكلية المختصة.

ويفصل نهائياً في الطعون المذكورة قاضٍ من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها ويجوز ندب عددٍ من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يتجاوز يومين من تاريخ تقديمها...

واهابت إدارة شؤون الانتخابات بكل ذي شأن الاطلاع على قرارات الإدارة وتقديم الطعون استناداً للفقرات السابقة من المادة المشار إليها أعلاه، ويكون تقديم تلك الطعون بمخافر الشرطة المخصصة بالدوائر الانتخابية الخمس.

الدائرة الأولى (مخفر الدعية) - الدائرة الثانية (مخفر الشامية).

الدائرة الثالثة (مخفر كيفان) - الدائرة الرابعة (العمرية).

الدائرة الخامسة (العدان).

