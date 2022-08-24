الحماد: ترسيخ مبادئ الشفافية وممارسة النزاهة

وطن النهار

في إطار تشجيع التعاون بين الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ومنظمات المجتمع المدني، شاركت نزاهة ممثلة في قطاع الوقاية بمحاضرة توعوية بالتعاون مع مبادرة (جيرلز فور جيرلز) G4G في برنامجها التدريبي لعام 2022 والذي يرعاه بنك الكويت الوطني.

ويأتي هذا التعاون للمرة الثالثة بين (نزاهة) والمبادرة التي تبنتها وأطلقتها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية وتعتمد المبادرة على مناهج مقدمة من جامعة «هارفارد» وتم تبسيطها بطريقة تفاعلية ممتعة. بهدف تمكين المشاركات بمهارات في مجالات القيادة، وأهمية التواصل، وفن التفاوض، وتعزيز الأخلاقيات والنزاهة في صنع القرار، وتحرص (نزاهة) من خلاله التعاون مع المبادرات الوطنية والتي تصب في مجال التوعية المجتمعية تعزيز النزاهة والشفافية.

وقدمت الأمين العام المساعد للوقاية في (نزاهة) المهندسة أبرار الحماد محاضرة تحت عنوان (الأخلاق واتخاذ القرار) وتطرقت لمجموعة من المفاهيم التي تجسد الأهداف الأخلاقية والقيم الإنسانية وترسيخ مبادئ الشفافية وممارسة النزاهة التي من الواجب التي يلتزم بها القائد الأخلاقي في العمل وعند اتخاذ القرارات.

كما تناولت المحاضرة أهم الركائز التي يتبناها القائد الأخلاقي في منظومة العمل ومنها مدونات السلوك وتعزيز ثقافة الإبلاغ والتحديات التي تواجهه ما يعزز قيادته الأخلاقية ويعينه على ايجاد بيئة عمل صحية حاضنة للنزاهة ضد الفساد، وتم أيضا استعراض ومناقشة بعض القضايا ودراسات الحالة لأبرز القضايا العملية والمعضلات الأخلاقية، وجرائم الفساد التي تتخللها، والتي تقع ضمن اختصاصات ومجال عمل (نزاهة) في إطار موضوعي وعلمي ضمن رؤية وطنية إصلاحية.

ومن جانبها أكدت رئيسة المبادرة نبيلة أبو هنطش عن المبادرة أنها فرصة مثالية لكل من ترغب في تطوير مهارتها الإدارية والوظيفية والسعي نحو التميز القيادي يمكنها التقديم للبرنامج والمشاركة في الدورات القادمة من خلال التواصل مع الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية عبر حسابهما في الانستغرام.

