«السكنية»: مباني «المطلاع» العامة جاهزة

وطن النهار

اوشك عدد من المباني العامة في مشروع المطلاع الاسكاني على الانتهاء حيث اكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ما يفيد بجهوزية الأعمال للاستلام الابتدائي وتختلف المباني العامة ما بين رياض اطفال ومدارس ابتدائي ومتوسط مقسمة لبنين وبنات ومدارس ثانوية بنين وبنات بالاضافة الى المساجد ومساكن للإمام والمؤذن ومراكز صحية ومحال ومخافر.

وتحتوي جميع ضواحي مشروع مدينة المطلاع الإسكاني على (445) مبنى عاما و(145) حديقة تخدم أهالي المدينة بالإضافة إلى وجود محور خدمي واستثماري وتجاري ، حيث نفذت السكنية المشاريع حسب مواصفات الجهات المستفيدة من تلك المباني وصممت المدارس من المبنى الرئيس بارتفاع ثلاثة طوابق بالنسبة للثانوية ويشتمل على مكاتب الإدارة وغرف للمدرسين والفصول الدراسية والمختبرات والمكتبة وصالات الهوايات والموسيقى وقاعة للعروض الضوئية وساحة العلم المغطاة بالإضافة إلى مبنى المسرح ومبنى الجيمانيزوم ومبنى الكافتريا والمسجد ومبنى انتظار أولياء الأمور ومبنى ماكينات التكييف ومبنى غرفة المحولات الكهربائية، ناهيك عن عمل منطقة الملاعب المكشوفة وتشمل ملاعب لكرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد بالإضافة إلى بقية مسـطح المدرسة حول المباني ويشتمل على أحواض للزراعة محاطة بالبلاط الملون المتداخل.

فيما تم إنشاء مساجد وجوامع ومحلية وسكن الإمام والمؤذن ومبنى المسجد يتكون من مصـلى للرجال (الحرم - الصـحن) بالدور الأرضي بالإضافة إلى المكتبة، وغرف للخدمات، ويوجد مصلى للنساء بباقي الدور الأرضي وأماكن مخصصة للوضوء ودورات المياه، وسـلم داخلي في المصلى للدور الأول العلوي لبقية مصلى النساء ومبنى ملحق لاستراحة الإمام وسكن لعمال المسجد وسكن الإمام يتكون من طابقين بكل طابق شقة سكنية مكونة من صالة للاستقبال وغرفتين للنوم ومطبخ ودورتي مياه.

اما المركز الصحي التخصصي فيتكون من طابقين ويشتمل على مكاتب الإدارة والسجلات والصيدلية والمختبرات والمعامل وغرف للأشعة والسـونار وعيادات الرجال والنسـاء والأطفال ورعاية الأمومة والأسنان والسكر والجلدية والأمراض الباطنية والعظام، ويوجد مبنى ملحق للمحول الكهرباء والمولدات الاحتياطية في حال انقطاع التيار الكهربائي مع خزانات أرضية للوقود لإمداد المولدات الاحتياطية بالوقود.

