رياح التغيير تقترب من النهج التنموي والإصلاح الاقتصادي

مال وأعمال

كشفت مصادر معنية لـ «النهار» أن نتائج الإصلاحات التي تم الإعلان عنها في سنوات سابقة، دون مستوى التطلعات الحكومية، و التي جاءت بنفس جديد يأمل في التعبير عن طموحات المواطنين في تحقيق الاستدامة والرفاهية على المدى الطويل. وأشارت المصادر، أن هناك توجيهات جادة لتغيير الاستراتيجيات المطروحة لتعبر بواقعية عن الموارد والإمكانات الحالية وما يمكن تحقيقه على مدى السنوات المقبلة، حتى ولو تم البدء من القاع للوصول الى قمة ثابتة ومستقرة.

وبينت، أن تلك التوجيهات تأتي في ضوء استمرار المشكلات المزمنة التي لا تزال الحلول المطروحة قاصرة عن معالجتها في كثير من القطاعات والجهات والتي أدت إلى غياب الرضا عن الإصلاحات التي يتم طرحها لأن النتائج لم تعالج الأزمات التي يعانيها المواطنين، بل تفاقمت مع استمرار دعوات الإصلاحات، موضحة أن تكرار الحديث عن المعالجات دون تطبيقها اصبح غير مقنع شعبياً. وبينت أن الحكومة ومن خلال وزاراتها وهيئاتها لا تأل جهداً في دراسة مكامن الخلل ومحاولة تقديم حلول واقعية لها في جميع المجالات، مستدركة أن ترويج الفرص الاستثمارية المحلية عربياً وعالمياً يمنح الاقتصاد قدرة على منافسة دول الجوار في العديد من المجالات.

وأشارت المصادر أن التعاون بين الجهات الحكومية لتهيئة البيئة المناسبة وعدم العمل بمنطق الجزر المنعزلة من بين الأسس التي تستهدفها الحكومة في المرحلة المقبلة، مع توحيد الإجراءات التي تتبعها الحكومة والاستفادة من تجارب دول مجاورة تمكنت من تحقيق معدلات عالية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع المستثمر المحلي.

واستدركت بالقول إن التصميم على معالجة الفساد والحفاظ على المال العام ومقاومة الهدر في النفقات من بين الأولويات في المرحلة الحالية مع التراجعات المستمرة في الإيرادات النفطية والتذبذب الحاد الذي تواجهه الأسعار.

