50 % تراجعاً في صادرات أوكرانيا الغذائية

مال وأعمال

أظهرت بيانات من وزارة الزراعة الأوكرانية انخفاض صادرات السلع الزراعية الرئيسة للبلاد بمقدار النصف تقريبا منذ بدء الغزو الروسي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. بدأت روسيا هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير، واصفة إياه «بعملية عسكرية خاصة». ونتيجة للقتال، أغلقت المواني البحرية الأوكرانية، مما ترك كميات هائلة من المحاصيل إما غير محصودة أو مدمرة. وأظهرت بيانات الوزارة أن الصادرات الزراعية بين 24 فبراير و15 أغسطس تراجعت إلى عشرة ملايين طن من حوالي 19.5 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي. كما أظهرت البيانات أنه في تلك الفترة، صدرت أوكرانيا 3.8 ملايين طن من الذرة و1.4 مليون طن من بذور دوار الشمس ونحو مليون طن من زيت دوار الشمس ونحو 640 ألف طن من القمح. ومن المتوقع أن ينخفض محصول الحبوب في أوكرانيا في عام 2022 إلى حوالي 50 مليون طن من مستوى قياسي بلغ 86 مليون طن في عام 2021.