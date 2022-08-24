«زين»: شراكة استراتيجية مع «الداخلية» لرفع الوعي المُجتمعي حول آفة المخدرات

مال وأعمال

أعلنت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن استمرار شراكتها الاستراتيجية مع الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، والتي تنُظّمان من خلالها معرضا توعويا ضمن حملة «وياك» لمُكافحة المخدرات في الفترة من 23-26 أغسطس الحالي بمجمع الأ?نيوز - المرحلة الثانية بهدف استعراض الجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسات الدولة المُختلفة في التصدّي لهذه الآفة الخطيرة في المجتمع. وشاركت زين في فعاليات حفل افتتاح المعرض، وذلك بحضور المدير العام للإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية اللواء توحيد الكندري، والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة زين نواف الغربللي، إلى جانب مسؤولي الإدارة التنفيذية في زين ومُمثّلي مؤسسات الدولة المُختلفة وأعضاء جمعيات النفع العام. ويأتي التنظيم المُشترك لهذا المعرض استمرارا للشراكة الاستراتيجية المُمتدة بين زين ووزارة الداخلية على مدار السنوات العديدة الماضية، والتي بذلت الجهتان تحت مظلّتها جهودا عديدة في رفع الوعي المُجتمعي بالعديد من القضايا المهمة في البلاد، لعل أبرزها آفة المخدرات التي تمس فئة الشباب على وجه الخصوص.

وهدف المعرض بشكل رئيس إلى نشر التوعية حول الأنواع المختلفة للمخدرات والتعريف بمخاطرها وطرق مكافحتها، وذلك لتوعية الزائرين وخاصة من فئة الشباب وأولياء الأمور بهذه الآفة الخطيرة وآثارها المُدمرة وطرق انتشارها في المجتمع، كما اشتمل المعرض على العديد من الأنشطة والفعاليات التوعوية التي ساهمت في إيصال الفكرة بشكل مبتكر.

وشارك في المعرض كل من الإدارة العامة للتحقيقات، والإدارة العامة للأدلة الجنائية، والأمن الجنائي – قسم مكافحة المخدرات، ومركز علاج الإدمان التابع لوزارة الصحة، بحيث عرّفت كل إدارة الجمهور بالدور الكبير الذي تبذله في مكافحة انتشار المخدرات والخطوات التي يتم اتباعها عند اكتشاف حالات الإدمان وكيفية التعامل معها بالشكل الصحيح لإعادة تأهيل المدمن ليتعافى من الإدمان ويصبح فردا منتجا في المجتمع، كما شاركت جمعية الكاريكاتير الكويتية بجناح خاص في المعرض لاستعراض الدور الإبداعي الذي يبذله الفنانون الكويتيون في التوعية بهذه القضية.

وتأتي مُشاركة زين في هذه الحملة تحت مظلّة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والتي تحرص من خلالها على تجديد تعاونها مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية ومنها وزارة الداخلية لتبنّي مختلف المبادرات والمشاريع التي تخدم كل فئات المجتمع وتسهم في تقدم وازدهار الوطن.

وتسعى زين دوما إلى مواكبة خطط وتوجهات الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المختلفة كونها من الكيانات الاقتصادية الكبيرة في الدولة، فقد بينت في نفس الوقت أنها فخورة بأن تكون من أوائل المؤسسات التي حرصت على التعاون مع وزارة الداخلية لإنجاح هذه المبادرة التي تأمل أن تُسهم في إنقاذ الأرواح.

وتقوم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ببذل جهود حثيثة في خفض الطلب والتصدي لكل جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور في الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية والجهات المختصة داخل الوزارة، مع إجراء الأبحاث والتحريات اللازمة للكشف عن هذه الجرائم وتعقب مرتكبيها وضبطهم، وجمع كل ما يتعلق بها من معلومات وأدلة للإثبات، كما تقوم الإدارة بالعمل في مجال خفض الطلب بالتعاون مع الجهات المختصة في دراسة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور للحد من انتشارها والآثار المترتبة عليها من خلال برامج الوقاية المتنوعة لتوعية المواطنين والمقيمين.

