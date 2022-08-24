خلال العطلة الصيفية فريق من موظفي «بيتك» في تركيا لخدمة العملاء

مال وأعمال

في إطار جهوده المستمرة لتقديم أفضل خدمة للعملاء، أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن تواجد فريق من الموظفين في تركيا للعمل ضمن فروع (بيتك - تركيا) خلال فترة الصيف لخدمة العملاء والزوار والرد على جميع استفساراتهم.

ويضم الفريق موظفين من المتميزين على مستوى فروع «بيتك»، تم توزيعهم على 9 فروع في (بيتك - تركيا) بواقع فرعين في منطقة بورصة، وسبعة فروع في إسطنبول. وسيستمر الفريق في العمل حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل ، وخضع الفريق لدورة مكثفة في مركز عمليات (بيتك - تركيا) قبيل بدء مهمتهم، حيث تم تعريفهم بالخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك لعملائه.

وتأتي هذه الخطوة استجابةً لمطالب عملاء «بيتك» الذين دائماً ما يتواجدون في تركيا خلال موسم السفر وطوال العام ويرغبون بفتح حسابات في (بيتك - تركيا) للاستفادة من الخدمات والمميزات العديدة التي يقدمها البنك ، خصوصاً ممن يملكون عقارات وأنشطة تجارية ولديهم تعاملات مالية ومصرفية مع البنك بشكل مستمر.

من جانبها أكدت نائب المدير العام للمنتجات لمجموعة «بيتك» بالتكليف، نهال المسلم على أن إرسال الموظفين للعمل في تركيا هي خطوة غير مسبوقة لتقديم أفضل تجربة لعملاء «بيتك» و«بيتك - تركيا».

وأكدت المسلم على أن «بيتك» دائماً ما يسعى لتقديم الجديد لعملائه الكرام، وتسهيل جميع تعاملاتهم المالية المحلية والدولية. ومن هذا المنطلق تم تشكيل هذا الفريق الذي يضم عدداً من الموظفين المميزين وإرسالهم للعمل في تركيا لمدة شهرين. وأشارت المسلم إلى أن هذه البادرة كانت نتاج عمل مشترك وتعاون كبير بين إدارات الموارد البشرية للمجموعة وإدارة الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية الخاصة للمجموعة في «بيتك»، وأسفر ذلك عن خطة تفصيلية تم من خلالها اختيار الموظفين وتدريبهم ووضع خطة عمل شاملة لتقديم أفضل تجربة مصرفية للعملاء.

وأوضحت المسلم أن عميل «بيتك» من شرائح معينة يستطيع طلب فتح حساب لدى (بيتك - تركيا) من الكويت، والحصول على جميع الخدمات المقدمة، مثل خدمة مجانية للتحويلات الإلكترونية من «بيتك» إلى المستفيد في (بيتك - تركيا)، حيث لا توجد رسوم لحوالات السويفت الواردة، ولا رسوم للحد الأدنى للحساب ، كما يمكن بسهولة إدارة الفواتير أو أي دفعات أخرى بتركيا بسهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وغيرها من الخدمات المفيدة لمن يسافر كثيراً إلى تركيا أو لديه عقار واستثمار هناك.

