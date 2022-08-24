«Ooredoo» أطلقت مفاجآتها مع كأس العالم 2022

مال وأعمال

انسجاماً مع نهجها الدائم حول خدمة العميل، وفي إطار جهودها لمكافأة العملاء، تحفيزهم على المشاركة الإيجابية، وتطوير عالمهم من خلال خدمات وعروض مميزة وفريدة من نوعها، أطلقت Ooredoo الكويت مسابقة كأس العالم مع خدمة مفاجآت Ooredoo التي تتيح للعملاء فرصة الفوز بتذاكر لحضور بطولة كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر كون Ooredoo مشغل الاتصالات الرسمي في الشرق الأوسط وأفريقيا للبطولة.

وصرح ناصر العبدالله، مدير إدارة الإتصال التسويقي وشبكات التواصل الإجتماعي، لدى شركة Ooredoo الكويت : «تأتي مسابقة «مفاجآت Ooredoo»، في الواقع كإحدى تجليات التزام شركة Ooredoo الراسخ للوفاء بوعدها الرامي إلى إثراء حياة الأفراد في مجتمعنا من خلال شبكة اتصالات عالية المستوى وتوفير تجارب رقمية لا متناهيه».

وأضاف العبدالله: «تم تصميم مسابقة مفاجآت Ooredoo بمكافآتها المذهلة، بشكل أساسي، كبرنامج يستهدف مكافأة العملاء على ولائهم وأيضًا كمنصة لزيادة الوعي بالعلامة التجارية ، تعزيز تفاعل Ooredoo مع عملائها على مدار العام والتشجيع على الإنضمام والإشتراك معنا». وختم قائلاً: «توفر المسابقة فرصاً للمشتركين من عملاء Ooredoo للاستمتاع بالمحتوى اليومي القيّم والمفيد ولعب مسابقة مثيرة لاكتساب المزيد من الفرص والمعلومات حيث يحصل المشاركون على المزيد من النقاط لكل الإجابات صحيحة.. و يمكن للعملاء الإشتراك بالمسابقة عن طريق ارسال كلمة «هدف» في رسالة نصية إلى 1111.

