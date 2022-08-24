«الأهلي»: زينب جعفر فازت بـ 10 آلاف دينار في «الفوز»

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن فوز زينب غلوم جعفر في السحب الأسبوعي لحساب «الفوز» للجوائز، بجائزة نقدية قدرها 10,000 د.ك والذي أقيم تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، وقد تم الإعلان عن اسم الفائز يوم الأثنين 22 اغسطس 2022. وحساب «الفوز» للجوائز، هو حساب الجوائز الأول من نوعه والذي يتيح لعملاء البنك الأهلي الكويتي فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى. ومن خلال حساب «الفوز»، سيحظى عملاء البنك الأهلي الكويتي بفرصة الفوز بمبلغ 10,000 د.ك ضمن السحب الأسبوعي الأعلى لفائز واحد في الكويت، كذلك فرصة للفوز بالجائزة الكبرى وهي راتب شهري بقيمة 5,000 د.ك لمدة 10 سنوات.وتجدر الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور كل من عملاء البنك الأهلي الكويتي الجدد والحاليين الاستفادة من هذه الفرصة الفريدة في حالة توفر رصيد في حسابهم بمبلغ 100 د.ك فقط. والبنك الأهلي الكويتي يشجع الجميع على فتح حساب الفوز أو زيادة أرصدتهم للحصول على فرص أكبر للفوز في السحب القادم يوم الاثنين 29 اغسطس 2022.

