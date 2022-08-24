البورصة.. صعود لافت وتحسن في السيولة

مال وأعمال

أغلقت البورصة تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 109?7 نقاط ليبلغ مستوى 7866?34 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1?4 %.

وتم تداول 315?10 مليون سهم عبر 14647 صفقة نقدية بقيمة 81?7 مليون دينار «نحو 247?5 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 18?08 نقطة ليبلغ مستوى 5894?66 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?31 في المئة من خلال تداول 194?9 مليون سهم عبر 6379 صفقة نقدية بقيمة 16?5 مليون دينار «نحو 49?9 مليون دولار».

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 148?6 نقطة ليبلغ مستوى 8807?44 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1?7 في المئة من خلال تداول 120?15 مليون سهم عبر 8268 صفقة بقيمة 65?2 مليون دينار «نحو 197?5 مليون دولار».

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 5?6 نقاط ليبلغ مستوى 6146?12 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?09 في المئة من خلال تداول 16?4 مليون سهم عبر 4725 صفقة نقدية بقيمة 14?6 مليون دينار «نحو 44?2 مليون دولار».

وعلى صعيد المؤشر العام كانت شركات «السورية» و«تمدين أ» و«المساكن» و«عمار» من الأكثر ارتفاعا أما شركات «بيتك» و«أجيليتي» و«وطني» و«خليج ب» فكانت من الأكثر تداولا لناحية القيمة.

وقال خبراء إن الصعود اللافت للمؤشرات يبرره عودة قوية للمتداولين على الأسهم القيادية ، خاصة تلك التي يرتقب أن تدخل في استحواذات أو صفقات مضمونة أو ستحقق نتائج سنوية قوية.

