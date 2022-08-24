اليورو لأدنى مستوياته خلال 20 عاماً!

مال وأعمال

هبط سعر صرف اليورو لأدنى مستوى جديد خلال 20 عاماً مع بداية تأثير دولار منتعش واحتمالية فصل شتاء صعب في المنطقة. يعد التراجع مجرد بداية انخفاض أشد للعملة، بحسب خبراء استراتيجيين.

وتراجعت العملة المشتركة بما يصل إلى 1.1% لتسجل 0.9928 دولار، دون أدنى مستوى لها خلال العقدين الماضيين عند 0.9952 بلغته في يوليو الماضي، حيث تحولت بعيداً عن فترة وجيزة من برنامج إغاثة دفع اليورو لنحو 1.03 دولار بوقت سابق من الشهر الحالي.

جرى تداول العملة الأوروبية عند مستويات شوهدت آخر مرة عام 2002، بعد أعوام قليلة من رؤية العملة للنور. وصعد مؤشر بلومبرغ للدولار في السوق الفورية 0.7% لأعلى مستوى له منذ 15 يوليو الماضي. ويتوقع مصرف «مورغان ستانلي» أن يهبط ??اليورو إلى 0.97 دولار خلال الربع الحالي من السنة، وهو مستوى لم نره منذ أوائل العقد الأول من القرن الـ21.

كتب كيت جوكس، الخبير الاستراتيجي بوحدة صرف العملات الأجنبية لدى بنك «سوستيه جنرال» في رسالة للعملاء: «ستشهد نهاية الصيف عودة اليورو للخضوع للضغوط، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن سعر الدولار مناسب للشراء وجزئياً لأن سيف المخاطر المسلط على اقتصاد أوروبا لم يختف».

وستكون الأسواق متأهبة للتوضيح حول استجابات البنوك المركزية للقوى المتضاربة لمخاطر الركود الاقتصادي وصعود الأسعار خلال ندوة منتجع «جاكسون هول» خلال الأسبوع الجاري. ومن المنتظر أن يكرر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول التزام البنك المركزي بالتصدي للتضخم في الولايات المتحدة، كما سيلحق به مسؤولون من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا المركزي.

وقد يكون التراجع في مقاييس الظروف المالية الأميركية خلال الصيف الحالي، رغم الوتيرة الحادة لزيادة أسعار الفائدة، محفزاً آخر لتشدد أكثر من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، بحسب الخبير الاستراتيجي لدى «مورغان ستانلي» ديفيد آدامز، ما يجعل لهجة باول بمنتجع «جاكسون هول» عاملاً محفزاً مهماً محتملاً للدولار.

