«الوطني»: 33 ألف ساعة تدريب للموظفين

مال وأعمال

واصل بنك الكويت الوطني خلال النصف الأول من العام 2022 توفير أفضل فرص التدريب والتطوير المهني والرامية إلى تعزيز كفاءة موظفيه بهدف الارتقاء بقدرات موظفيه والمساهمة الفاعلة في تطورهم المهني.

وخلال الأشهر الستة الأولى من العام، بلغ إجمالي المشاركين في البرامج التدريب الافتراضية للكويت والأفرع الخارجية 2777 متدربا بنسبة حضور بلغت 91% فيما يعد من بين المستويات الأعلى في نسب الحضور وإكمال الدورات التدريبية وهو الأمر الذي يبرهن على الشغف الكبير الذي يتمتع به موظفو البنك تجاه التطور الوظيفي.

ومنذ بداية العام، قدم البنك أكثر من 33 ألف ساعة تدريب للموظفين وذلك عبر منصة الوطني التعليميةHub» Learning NBK»، كما أكمل 90% من الموظفين برامج التدريب الإلزامي عن بُعد وبنحو 1339 ساعة تدريب؛ والتي شملت دليل حماية العملاء مكافحة غسل الأموال، مكافحة الرشوة والفساد، حماية البيانات، التوعية ضد عمليات الاحتيال، مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات العمل، وأتمتة العمليات الروبوتية RPA.

وكثف البنك من صقل مهارات الموظفين عبر تنظيم محاضرات لمديري الإدارات المختلفة حول القيادة في مجال القيادة وتطوير فرق العمل.

وبهذه المناسبة، قالت مديرة عمليات التدريب في مجموعة الموارد البشرية منيرة السجاري: «نفخر في إدارة التدريب والتطوير بالتقدم المحرز على صعيد تنفيذ خارطة البرامج تدريبية عالية المستوى التي تهدف مساعدة موظفي البنك في الارتقاء والتطور الدائم وبناء مستقبل وظيفي مستدام».

وأوضحت أن استراتيجية «التعلم المستمر» التي تنتهجها الموارد البشرية للمجموعة وتطبق على مستوى المجموعة تجسد إيمان البنك العميق بأن موظفيه هم أهم أصوله، وأن الاستثمار في رأس المال البشري هو أحد أبرز خطط واستراتيجيات البنك نحو تحقيق الاستدامة، لذلك فإن الوطني لا يدخر أي جهد للارتقاء بأداء موظفيه وصقل مهاراتهم، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على أدائهم الوظيفي».

وأشارت السجاري إلى أن الوطني يوفر فرصاً متكافئة ومتساوية لجميع الموظفين، حيث يمنحهم فرص المشاركة في برامج تدريبية يتم تصميمها بناءً على تقييم احتياجات كل من الإدارات المختلفة والموظفين.

