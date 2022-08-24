مصر.. تمويل جديد من «النقد الدولي» خلال أيام

مال وأعمال

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كشف رئيس مجلس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي، عن أن حكومته في مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، لافتا الى أن مصر تبنت برنامج الاصلاح الاقتصادي وحققت بفضله معدلات نمو كبيرة لولا أزمتي «كورونا» والحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح أن الحكومة المصرية تنسق بشكل كامل مع البنك المركزي للتعامل مع أزمة التضخم العالمية، آملاً أن تأخذ هذه الأزمة مسار التعافي خلال الشهور القليلة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقائه عدداً من شباب المصريين بالخارج، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تقدم دعما نقديا لـ 4 ملايين أسرة (بواقع 16-20 مليون مواطن) من خلال برنامج «تكافل وكرامة»، وتمت اضافة مليون أسرة جديدة أخيراً للبرنامج. وأوضح مدبولي أن مصر من الدول القليلة التي لا تزال تقدم الدعم التمويني ودعم السلع، مؤكداً أن الحكومة تنتج 270 مليون رغيف خبز مدعم يوميا، تكلفة الرغيف الواحد 80 قرشاً، تدعمه الدولة بـ 75 قرشا، فيما تبلغ تكلفته على المواطن 5 قروش فقط، لافتا الى أن الدولة المصرية تتحمل 230 مليون جنيه يوميا هي قيمة دعم الخبز.

وقال إن الدولة المصرية تتبنى عددا من برامج الاسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل بتكلفة مخفضة وتمويل ميسر.

كما كشفت بيانات البنك المركزي المصري، أمس، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 1.6% خلال السنة المالية 2021/2022 لتسجل نحو 31.9 مليار دولار مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020/2021.

وشهدت الفترة من أبريل إلى يونيو 2022 (الربع الرابع من السنة المالية) ارتفاع التحويلات بمعدل 3% لتسجل نحو 8.3 مليارات دولار مقابل 8.1 مليارات دولار خلال الربع المماثل من السنة المالية السابقة.

وسجلت تحويلات شهر يونيو 2022 نحو 2.8 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر يونيو 2021.

