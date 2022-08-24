«أبل» تعتزم تصنيع «آيفون 14» في الهند

مال وأعمال

تخطط شركة «أبل» لبدء تصنيع هاتف «آيفون 14» في الهند بعد حوالي شهرين من الإصدار الأولي للمنتج خارج الصين، مما يضيق الفجوة بين البلدين ولكن لا يغلقها تماما كما توقع البعض.

تعمل الشركة مع الموردين لتكثيف التصنيع في الهند وتقصير فترة التأخر في إنتاج هاتف آيفون الجديد، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر. تبحث شركة أبل، التي صنعت معظم أجهزة آيفون الخاصة بها في الصين منذ فترة طويلة، عن بدائل حيث تصطدم إدارة شي جين بينغ مع الحكومة الأميركية وتفرض عمليات إغلاق في جميع أنحاء البلاد أدت إلى تعطيل النشاط الاقتصادي.

وقال محللون مثل مينج شي كو من تي إف «إنترناشونال سيكيورتز» TF International Securities Group إنهم يتوقعون أن تقوم شركة أبل بشحن آيفون القادم من كلا البلدين في نفس الوقت تقريبا.

