الحسينان: الدعم والتمكين مطلوبان لنجاح البزنس النسائي

النهار Plus

أوضحت مدير عام شركة قلوبل باث والمستشارة في تجارة الأعمال عروب الحسينان أنها بدأت العمل الحر وهي طالبة في الجامعة بمجال صناعة المجوهرات، لافتة إلى أنها كانت تعمل من المنزل وبدأت في تأسيس عدة شركات متنوعة في مجال التجارة.

ولفتت الحسينان في تصريح خاص لـ «النهار» أنها فضلت العمل الحر عن العمل الحكومي، رغم أنه أكثر مخاطرة ويتعرض للتقلبات، كما أن العمل به مرهق ويواجه الكثير من التحديات.

وتحدثت الحسينان عن الصعوبات التي تواجه البزنس النسائي المتمثل في مزاحمة الرجال ومنافستهم للمرأة في العمل وكذلك صعوبة بناء العلاقات للمرأة عن الرجل في المجتمع.

وتطرقت إلى أن الإجراءات الحكومية الخاصة بتأسيس الشركات ليست منتظمة، فبعض الإجراءات تأتي قبل أخرى وهو ما يؤدي إلى ضياع الوقت والمال بالنسبة للراغبين في تأسيس الشركات.

واستدركت أن جميع منتجاتها تسوق من خلال التجارة الالكترونية، حيث إن العملاء باتوا يفضلون التسوق الالكتروني عن الوسائل التقليدية التي كانت متبعة من قبل.

وأشارت إلى أن جائحة كورونا أحدثت ثورة كبيرة في البزنس النسائي وجعلت الأتمتة في كل مجالات التجارة هي المسيطرة على سلوك البزنس بشكل عام سواء كان للرجال أو النساء.

وقالت هناك منافسة في الكثير من الجوانب التجارية للبزنس النسائي ولكن ليست هناك منافسة ضارة والكثير من السيدات يتعاملن مع المنافسة لأن السوق حر، وبالتالي القدرة على المنافسة والبقاء للأفضل هو المنهجية المتبعة.

وأشارت إلى أن المرأة الكويتية قادرة على الإبداع وتحقيق النجاحات وتولي المناصب القيادية رغم الأعباء التي تواجهها في الاهتمام بأسرتها ومحيطها المجتمعي .

وبينت أن المرأة الكويتية تحتاج إلى الدعم والتمكين المجتمعي والعمل على تسهيل الإجراءات وتيسيرها بحيث تتمكن من الدخول في مجال الأعمال والمنافسة فيه.

وقالت إن الكثير من الشباب يفضلون العمل في الحكومة بسبب الأمان الوظيفي وانعدام المخاطرة تقريباً مقابل زيادة درجة المخاطر في مجال العمل الحر.

وأشارت إلى أن المرأة الكويتية أثبتت نجاحاً كبيراً ومنقطع النظير في إثبات ذاتها في العديد من المجالات وكانت من الأوائل في منطقة الخليج ممن حققن ريادة واضحة في بيئة الأعمال.

وقالت إن المرأة الكويتية أخذت حقها في مجال العمل والمشاريع وأثبتت وجودها في العديد من المجالات، مشيرة إلى أن نجاحات المرأة تأتي في ظل رعايتها لبيتها وأولادها.

وفيما يتعلق بالعوامل التي تحتاج إليها المرأة لتحقيق النجاح، بينت أن الثقة بالنفس والإيمان بقدرات صاحب المشروع هما العامل المهم في تحقيق النجاحات في أي مشروع . ولفت إلى أن هناك الكثير من المشروعات حققت نجاحات برغم التحديات بفضل ثقة أصحابها بأنفسهم وإيمانهم بقدرتهم في تحقيق الأهداف التي من أجلها تم تأسيس المشروع. وأشارت إلى أن من بين الأمور التي تحقق نجاح المشروع هو أن يكون صاحب المشروع محباً له، لافتة إلى أنه لا يمكن لمشروع النجاح إلا إذا كان صاحبه قادراً على تحقيق النجاح فيه.

واستدركت أن التخصص في المشروع مهم وضروري، حيث إنه لابد أن يكون لصاحب المشروع خبرة في مجال العمل الذي يرغب فيه وأن لا يكون مجرد فكرة طرأت عليه، بالإضافة إلى وجود دراسة جدوى حقيقية للمشروع قادرة على تحقيق الربح والابتعاد عن الدخول في الخسائر.

وبينت الحسينان أن تذليل العقبات أمام أصحاب المشاريع بالنسبة للدورة المستندية وطول الإجراءات على جانب كبير من الأهمية كونه يعزز دخول الأفراد إلى سوق العمل والسعي في الوقت نفسه إلى تطوير قدرات الأفراد من خلال التدريب والتأهيل والقدرة على مواجهة التحديات التي تواجه المشروع وهو أمر لا يتأتى إلا من خلال الخبرات واكتسابها والعمل على تعزيز التواجد بشكل مستمر في السوق.

ولفتت أن التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تفرق بين رجل وامرأة، فالتحديات موجودة في أي مجال وعلى الأفراد أن تكون لديهم ثقة بالنفس والإيمان بالقدرات لتجاوز التحديات.

