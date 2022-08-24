ولاء أبو سرايا لـ «النهار»: أفخر بأنني مذيعة في أقوى المحطات الإخبارية بالعالم

النهار Plus

«لكل مجتهد نصيب» هذا ما تسير عليه الاعلامية ولاء ابوسرايا من خلال مسيرتها في عالم التقديم والتحليق عاليا وفق توازن مدروس في سماء الاعلام العربي، كما انها مؤمنة بالعلم الذي يصقل الموهبة، التي تساعد على ان نصل الى مبتغانا وفي أي مجال نريده.

وخلال لقائها الخاص مع «النهار» اكدت ان المذيع يجب ان يتقن عدة مهارات أبرزها صناعة الخبر ثم يخرج متوكلا إلى الشاشات يقدم ما بجعبته برزانة ورصانة، وانها تعتبر قناة العربية بمنزلة الجامعة الإعلامية التي تأخذك خطوة بخطوة نحو التميز، وان مسارها وقناة العربية واحد، وكلاهما لا يرضى بالقليل، وأن الوجهة دائما هي القمة، كما انها تفخر بكونها مذيعة في أقوى المحطات الإخبارية في العالم والتي تتميز على كل الجبهات الإعلامية.

كما أكدت خلال اللقاء ان الصعوبة لا تكمن إلا في تحدي النفس والإرادة القوية لبذل المزيد من الجهد والاجتهاد، ولا شيء صعب ما دمنا على قيد الحياة وقادرين على أن ننهل المزيد من العلم والمعرفة والمهارات، قد يولد الإنسان موهوبا، لكنه إذا لم ينمِّ مهاراته ويصقل خبراته ستتبخر تلك الموهبة وقد كانت هناك العديد من المحاور التي اجابتها بكل صراحة وكان لنا معها هذا اللقاء:

? لاحظنا انك مررت بعدة مراحل حتى وصلت إلى ما أنت عليه.. برأيك هل المذيع عموما بحاجة الى تلك المراحل التي تجعله مؤهلًا؟

? قيل على لسان علمائنا العرب إن لكل مجتهد نصيباً، وبالفعل منذ بداية عملي في قناة العربية ضمن فريق الدعم الفني لم أدخر جهدا في التعرف على شتى مجالات التخصصات في العمل لدينا، قَدِمت من سماء تحلق بها الطائرات، هذه كانت شهادتي الجامعية، لكن القدر حينما رآني انتهيت من دراستي في هذا التخصص شاء أن يمسك بي إلى فضاء رحب يعج بالأخبار، لم أعارضه بالحقيقة لأنها كانت فرصة العمر، فدخلتها كالمبتدئة أتعلم أسس الإعلام من جديد خلف المعدات الكهربائية والكاميرات والشاشات، لم يكن الأمر المناط بي يتطلب أكثر من نباهة عملية وفنية في التعامل مع أجهزة البث التلفزيوني، فكانت قناة العربية بمنزلة الجامعة الإعلامية التي تمسك بيدك وتأخذك خطوة بخطوة نحو التميز، إنها حقا كذلك وأكثر لأنها لا تتركك تقبع في مكانك سنين طوالا إلا إذا كنت متخاذلا أو خاملا، لكنني لم أكن كذلك بل جعلتها سبيلا أكتسب منها زبدة الخبرات، وكأنني في كل مرحلة أخوض فصلا جامعيا جديدا من كل النواحي، وبالسؤال يتضح المُراد، بدأت بالدعم الفني ولن أقول انتهت بي كمذيعة لأن العلم الذي ننهله أزلي لا يمكن توقيته، قد يبدأ من نعومة أظفارنا إلى ما لا نهاية، وكل تلك المراحل أتت بي إلى هنا ربما كان قد مر بها مذيع آخر إما بحكم الموهبة أو التعليم أو حتى الصدفة، لكن بكل تأكيد لا بد أن يكون أتقن عدة مهارات أبرزها صناعة الخبر، ثم يخرج متوكلا إلى الشاشات يقدم ما بجعبته برزانة ورصانة.

? توجد العديد من البرامج المماثلة لحديث السوشيال.. ما المميز فيه عن تلك البرامج؟

? في الحقيقة وسائل التواصل الاجتماعي باتت تحمل عدة مفاهيم تختلف من حالة إلى أخرى وحتى من شخص إلى آخر، لذلك لا يمكن حصرها لكنني سأحاول أن أسميها بوابة يدخلها القاصي والداني لينشر أدنى خاطرة قد تجول في باله، كل منا يستخدمها كيفما أراد ووقتما شاء، قد نكون في بعض الأحيان مدينون لها لأنها حولت العالم من مشرقه إلى مغربه قرية وجعلت رسائلنا مسموعة تجوب الآفاق، الحديث يطول عن هذا الموضوع وله تفصيلات شتى، لكنني لن أسهب كثيرا، فجل الذي أريد قوله إن منصات التواصل يستخدمها الجميع لا تمييز بين صغير ولا كبير ولا متعلم ولا جاهل، الكل لديه حسابات هنا وهناك وينشر ما هب ودب، هنا لب الحديث، فهذا معناه أن هذا العالم لا يخلو من الانتحال والسرقات، وبالتالي كيف سنميز بين مليارات الأخبار التي قد تصبح مشاهداتها مليونية ولا ريب في أن يصبح أصحابها مشهورين بكبسة زر، لكن المحتوى في الواقع مزيف! وحتى إن الكثير من الأشخاص باتوا مذيعين في قنواتهم الخاصة التي يتحدثون بها عن أخبار هذه الوسائل ويعرضونها على متابعيهم، لكن برنامجي يتجلى في أنه يتتبع نهج قناة العربية في دقة الخبر وأن يقدم الجديد، وعليه فإننا في هذه القناة المرموقة عربيا وحتى عالميا، نتميز بدقة أخبارنا وكيف نعرضها من كل الزوايا لنوصل الحقيقة للمشاهد، وكذلك برنامجي حديث السوشيال لا يمكن أن نعرض حرفا دون أن نتحرى عنه، فوسائل التواصل تضج بآلاف الأنباء، هنا يأتي دوري فلا أعرض ما تيسر منها هباء، وإنما أدقق الخبر وأرصد تطوراته، وأتابع ليل نهار ما يجري من أحداث على صفحاتها، وما سمي بالتريند.. أو الرائج إن حبذنا قولها بلغة فصيحة أصبح كالفخ والهوس للبعض، فقد يصبح أمر ما تريندا لكنه لا يقدم شيئا مفيدا ولا مهماً وقد يكون محملا بأخبار زائفة، لكنه ببساطة أصبح متداولا بين فئة من المجتمع إلى أن وصل للجميع، أمحصها وأضعها على الغربال ثم أقدم للمشاهد المختصر المفيد ضمن فقرتي اليومية على أهم البرامج الصباحية في الوطن العربي ألا وهو صباح العربية، ولا داعي للخوض في غمار النشر، لأن قناة العربية على مدار 24 ساعة تكتسح مواقع التواصل بكل برامجها على شاشات التلفاز وكل الأجهزة الذكية، لأنها لم تترك وسيلة لنشر محتواها في كل المنصات فأينما سجلت دخولا ستجد أخبارنا المتنوعة بانتظارك.

? عندما تكونين في قناة العربية الا يجعلك ذلك تسيرين باتجاه محدد في التقديم؟

? مساري وقناة العربية واحد، فكلانا لا يرضى بالقليل، ونتفق معا على أن الوجهة دائما هي القمة، فكيف لا أفخر بكوني مذيعة في أقوى المحطات الإخبارية في العالم، فرغم اختلاف فقرتي عن نشرات الاخبار التقليدية فإن العربية تحب أن تتميز على كل الجبهات الإعلامية فخصصت فقرة السوشيال ميديا لتقترب من جمهورها بشكل أكبر من كل الجوانب، فالأخبار ليس شرطا أن تكون سياسية فقط، بل إن هناك الكثير من المواضيع تشغل بال المشاهدين، وأساسا قناة العربية تتربع على عرش السوشيال ميديا بأعداد قياسية من المتابعات والمشاهدات، همها الأكبر ليس المشاهد فحسب وإنما أيضا موظفيها الذين تتبع شغفهم وتضعهم في الأماكن التي يتميزون بالعمل بها، فلو ارتأيت مستقبلا أن أدخل الأخبار السياسية أو حتى الاقتصادية لا مانع، فالعربية تأخذك حيث تطمح وتسمو بك إلى أي أمنية حلمت بها في عالم الإعلام، ومسيرتها معها من عقد من الزمن خير دليل على ذلك.

? معرفة ما بين السطور وتعزيز التواجد الاعلامي تعد من مميزات المذيع.. هل انت مهتمة بذلك؟

? لا شك بأن أي مذيع على وجه المعمورة له أساليبه في الحديث والحوار والتقديم، حتى الصحافيين والعاملين بهذا المجال، لا بد أن تكون لهم رؤية ثاقبة في تحليل الأحداث والأخبار، بل إن هذه الميزة تجعلهم سريعي البديهة يقدمون المختصر المفيد، فخير الكلام ما قل ودل.

? نراك تجتهدين في نقل الخبر الى المشاهدين هل تلمست مردود هذا التعب؟

? الحمد لله، في كل مرة أقدم فقرتي وتنشر على منصات التواصل أعود إلى كل المقاطع فأرى المشاهدات المليونية فأشعر وكأن أحدا ما يربت على كتفي ويقول شكراً، ويدفعني إلى الاجتهاد أكثر، ناسية أيام العمل الطوال للخروج بمحتوى مميز يلامس طلب الجمهور، كما أنني أقرأ التعليقات وأرصدها وآخذ بها لأقترب من المتابعين الذين لولاهم لما كان للتقديم معنى فهم عنصر أساسي في المخاض الإعلامي.

? الحدة والجدية في نقل الاخبار قد تشكلان هاجسا للمذيع والمتلقي.. لكن عن طريقك يكون الأمر مغلفًا او يكون بصورة مغايرة، وبالتالي يتقبلها الجميع.. الاستمرار في ذلك الا يشكل تعبا وثقلًا عليك خاصة انك تقفين على جميع التفاصيل؟

? إيصال الرسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي له خصوصيته نوعا ما فهو يختلف عن تقديم الأخبار التقليدية التي عهدناها في الشاشات، هذا المجال بحد ذاته يحتاج دراسة بأكملها، فأغلبنا يلجأ للمنصات الاجتماعية ليرى سريعا ما يدور حوله أو غالبا للترفيه، وهذا مربط الفرس، فحينما تمسك الهاتف لتدخل التطبيق وتشاهد شخصًا حازمًا قد لا يقف ليكمل ما تخبره به وإنما يحتاج لإنسان يشبهه يبسط الأمر عليه ويقدم الخبر على طبق من راحة لا تكلف فيه، وإن أرادوا أخبارا أخرى كالتي يرونها على مواقع الإعلام الكلاسيكية في التلفاز سيذهبون إلى حيث تكون كالأخبار السياسية التي تتطلب جدية في إذاعة الخبر.

? ألم تفكري في تقديم نوع اخر من البرامج؟

? مازالت فقرتي التي أعمل عليها جديدة العهد، وسأبذل ما بوسعي لأعطيها حقها، لكن ماذا يخبئ المستقبل لي فأنا مستعدة لخوض المهمة على أتم وجه بأي نوع من البرامج التي قد أصبح يومًا ما مذيعتها وفي ذلك مزية تجعلني متنوعة الفكر والثقافة.

? بعد سنوات ماذا ستكون ولاء في عالم الاعلام؟

? لست خبيرة بالتنبؤ بالمستقبل، لكن جل ما أعرفه أن الرياح تجري كما تشاء مثابرته في التطور يوما بعد آخر، أي أن من يظن نفسه وصل للنهاية فإنه خاطئ لأن العالم بأسره يتقلب في كل يوم ويضيف إلينا معلومات لم تكن في الحسبان، فلماذا لا نعزز عقولنا ونفتح آفاقها؟

? إلى اي مدى تكون الثقافة والاهتمام بالشكل هاجسا لدى المذيعة؟

? الثقافة أولا، ثم بعد ذلك يأتي المظهر، ويا حبذا أن يجتمع الجوهر مع حسن الهيئة بلا مبالغة ولا تكلف على حساب المضمون، فإن نصاب اللفظ الشريف لا يكتمل إلا بالمعنى الشريف، لذلك فإن ملامحنا ستتغير لكن صدق القول سيبقى لا محالة، وعن نفسي فإن المحتوى جل اهتمامي ثم ما تبقى من اهتمام أعطيه لشكلي لأبدو لطيفة على الشاشة لا أكثر ولا أقل.

? في ظل وجود عدد كبير من المميزين في عالم التقديم.. ألا يشكل لك صعوبة في ان يكون لاسمك موقع بينهم؟

? الصعوبة لا تكمن إلا في تحدي النفس والإرادة القوية لبذل المزيد من الجهد والاجتهاد، لا شيء صعب ما دمنا على قيد الحياة قادرين على أن ننهل المزيد من العلم والمعرفة والمهارات، قد يولد الإنسان موهوبا، لكنه إذا لم ينمِّ مهاراته ويصقل خبراته ستتبخر تلك الموهبة التي أعطاه الله إياها، أما أعظم موهبة فهي تلك التي تقبع في رؤوسنا، من أكبر نعم الله علينا ألا وهي العقل، أما عن وجود أعداد كبيرة من المميزين فأشعر أن للتنافس لذة.. بلى مؤلمة لكنك تعبر كل تلك المشاق الصعبة على جسر من التعب نهاية مطافه النجاح مع الآخرين لا أن تكون وحيداً بلا زملاء تجاري عقولهم الفذة لتستنير أكثر من هذه الدنيا تحب التعاون لا التكبر، فبالنهاية عملك هو الذي سيتكلم عنك.

