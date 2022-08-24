سلمى ونيرة.. القتل بـ«التقليد» تحت عباءة لوم الضحية

النهار Plus

انشغل الرأي العام في مصر لفترة طويلة بقضية مقتل فتاة طعنا وذبحا على يد زميلها في محافظة الدقهلية شمال القاهرة، وما ان اخذت القضية التي باتت تعرف باسم «قضية نيرة» حتى فوجئ المصريون بالمشهد ذاته يتكرر في محافظة أخرى قريبة وبالطريقة ذاتها.

هذه المرة أمام محكمة الزقازيق، في محافظة الشرقية، فأمام المارة وباستخدام سكين، طعن شاب يدعى إسلام زميلته سلمى، والاثنان بعمر 22 عاما، ثم فر هاربا قبل أن يعلن مكتب النائب العام، توقيفه.

وكان مصدر أمني قال في وقت سابق إن خلافا بين المتهم، وزميلته في كلية الإعلام بالزقازيق تطور إلى مشادة بينهما، فأخرج سلاحا أبيض ووجه لها الطعنات، قبل أن تلقي قوات الشرطة القبض عليه، وبحوزته السكين التي ارتكب بها الجريمة. وأوضح بيان للنيابة أن المتهم طعن المجني عليها طعنات عدة، أثناء دخولها مدخل عقار محل عمل إحدى صديقاتها. وأوضحت التحقيقات أن المتهم كان قد وشم اسم القتيلة على ذراعه وصدره.

وتُذكر هذه الوقائع بمشهد قتل نيرة التي طعنها وذبحها زميلها، محمد عادل، أمام المارة، قبل دخول جامعة المنصورة لأداء امتحانات نهاية العام، وقال لاحقا في التحقيقات إنه أراد الانتقام منها لأنها رفضت الارتباط به.

وأثارت تلك القضية سجالا كبيرا بين من تعاطفوا مع الجاني، في حين قال آخرون إن القتل ليس له أي مبرر، وبات العديد من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي يسمون سلمى الآن «نيرة أشرف الجديدة».

لوم الضحية

ورأى العديد من مستخدمي الإنترنت أنها «قتلت لمجرد أنها ولدت امرأة في مجتمع ذكوري كاره للنساء»، لكن في هذا البلد المحافظ، يلقي كثيرون باللوم على الفتاة التي «لا ينبغي أن تصادق رجلا أو ترتدي ملابس ضيقة».

واعتبر مستخدم آخر أنه «طالما هناك مؤيدون يقدمون أعذارا لمرتكبي هذه الجرائم، فإنهم سيستمرون».

وبحسب الأمم المتحدة وجهاز الإحصاء المصري، عام 2015، تعرضت نحو 8 ملايين امرأة للعنف في مصر من قبل أزواجهن، أو أقاربهن، أو في محيطهن، في الأماكن العامة.

وبمناقشة المتهم إسلام الذي قتل سلمى، برر قيامه بقتل المجني عليها بدافع الانتقام منها، لسابقة ارتباطهما بعلاقة عاطفية قام خلالها بمساعدتها، إلا أنها تخلت عنه أخيراً عنه، وأنهت تلك العلاقة دون رغبته بحسب أقواله.وقد أثار قرار الضحية الانفصال عن المتهم حفيظة الأخيرة، فاختمرت في ذهنه فكرة قتلها على غرار واقعة مقتل طالبة جامعة المنصورة، كما جاء في اعترافاته. وقال المتهم: «كنت عايز (أريد) أشفي غليلي.. وهي تخلت عني.. كنت عايز أنتقم منها.. ضربتها طعنات كتيرة مش عارف (لا أعرف) عددها».

تشجيع الجاني

وعلى مواقع التواصل، قال البعض إن التعاطف مع الجاني ربما شجع هذا الطالب على ارتكاب هذه الجريمة، مثل المخرج عمرو سلامة الذي كتب في تغريدة «لما شفت بعض أشباه البشر متعاطفين مع قاتل نيرة، توقعت أن يحصل حوادث مشابهة وللأسف حصل فعلا فأحب أقولهم، تبريرك للجاني يجعلك جاني، ودماء نيرة وسلمى وغيرهم في رقبتك».

وكان عدد من النشطاء على الإنترنت وإعلاميين قد أظهروا قدرا من التعاطف مع محمد عادل وأشاروا إلى أنه «تأذى نفسيا بسببها وأنها استغلته» وتم الإعلان عن «دية» من أجل العفو عنه وانتشر هاشتاغ #ضحية_مش_مجرم.

الناشطة المصرية، مي صالح، دعت في مقابلة مع موقع قناة «الحرة» الاميركية «إلى دراسة اجتماعية لما يحدث من جرائم القتل، فالجريمة لا تتعلق فقط بالقتل ولكن الخطوات المصاحبة للقتل، سواء تعاطف الناس، وحتى موقف الجناة أنفسهم، وفكرة الاعتراف بالجريمة وأنه انتصر لنفسه ولا يهمه عقوبة الإعدام، هذه أشياء تمثل خطورة على المجتمع».

وتساءلت «ما هذه الأريحية للتعامل مع القتل؟ فالجاني يتعامل مع قتل الآخرين وقتل نفسه بشكل مريح. من أين أتت هذه الأريحية؟». وأضافت أن القضية «انتقلت من فكرة الخطر الذي يحيط بالنساء إلى خطر يحيط بالمجتمع بأسره، إذا كان يتبنى هذا الفكر، وإذا كان الشاب مستعدا للتضحية بحياته وحياة أسرته في سبيل الانتقام».

وتشير صالح إلى انتشار ظاهرة إنهاء العلاقات بشكل غير سلمي وغير إنساني، سواء في مؤسسة الزواج، كما حدث في جرائم مؤخرا، أو أثناء الارتباط بين شاب وفتاة وهو أمر «يثير إشكالية».وقالت «نحن عاجزون عن رؤية المشهد بشكل صحيح، والموضوع يفوق مجرد إصدار تشريعات تحمي النساء، ويجب العمل على جميع المستويات للبحث في هذه القضية، سواء من خلال المؤسسات البحثية والشرطية والقضائية، لأنه مؤشر خطر».

ثقافة الهيمنة

ويؤكد أستاذ علم الاجتماع الأردني، د. حسين الخزاعي في إشارة إلى حوادث من هذا النوع في مصر والأردن، على مسألة «الانتقام العنيف للجاني من الضحية، وأنانيته وعدم قبوله فكرة أن تتخلى عنه، وغياب ثقافة الحوار بين أفراد المجتمع والتعصب للرأي وعدم قبول الرأي الآخر». ويشير إلى ثقافة الهيمنة والسيطرة خاصة عند الذكور، وعدم حل الخلافات الشخصية بين الطرفين بسرعة، لذلك يتطور الخلاف ويصل إلى عملية انتقام وثأر، مع شعور الجاني أن الانفصال هو امتهان لكرامته فتكون ردة الفعل عنيفة جدا لدرجة التنكيل بضحيته». ويضيف، أن هذا الشخص يكون في الغالب أنانيا ويعتقد أن هذه الفتاة صارت ملكه، ومثل هذه الشخصيات الأنانية لا تستطيع التعامل مع الناس إلا من خلال القوة والعنف والسيطرة، ولا يعترف هذا الشخص بالخطأ أو أنه قد يكون السبب في محاولة المجني عليها الابتعاد عنه.

ويوضح أستاذ علم الاجتماع أن هذه الجرائم تحدث في الأماكن العامة بسبب تغير ثقاقة المجتمعات في المدن، فالجاني يعلم أن الناس في مجتمعاتنا الحالية لن تتدخل خشية التعرض للأذى ولأنها تفضل ترك هذه المسائل للجهات المختصة.

ويحذر من «التقليد» من خلال وسائل الإعلام التي قد تحفز «العدوانيين المخفيين»، أي الذين لديهم ميول عدوانية لم تظهر بعد، على ارتكاب جرائم مماثلة. ومن خلال تصوير الجاني على أنه بطل «يتم نشر الشائعات التي تلاحق المجني عليها واستخدام الإعلام لترويج هذه الشائعات»، وفق الباحث. وكانت اليوتيوبر الشهيرة، منى أبوشنب، قد أثارت ردود فعل كبيرة، بعد أن وصفت قاتل نيرة أشرف بأنه «ضحية»، وقالت في مقطع إن أحدا لم يقف إلى جواره. مريم الكعبي، الناشطة الإمارتية، اعتبرت في تغريدات أن أبو شنب أرادت أن «تحشد التعاطف والتأييد لمحمد عادل وتنال من سمعة الضحية وأهلها بأسلوب يوظف الدين غطاء». وقبل نحو أسبوعين، أثار نشر فيديو بشعا لنيرة من داخل المشرحة يظهر الطعنات في مناطق متفرقة من جسدها حالة من الغضب الشديد، وأعاد الجدل بشأن القضية. ودعا المخرج عمرو سلامة في تغريدة لاحقة إلى محاكمة «كل من برر وتعاطف مع قاتل نيرة أشرف.. من سوقوا لفكرة التعاطف مع الجاني وشيطنة الضحية». وكتبت مريم الكعبي: «في الفترة السابقة كانت هناك حملات ممنهجة في وسائل التواصل لتشويه سمعة المغدور بها نيرة أشرف وأسرتها، مقابل حشد التعاطف مع قاتلها وأسرته لتخفيف الحكم وهي حملات أسفرت عن وقوع ضحايا لفكر مريض يبرر الجريمة ويحول القاتل إلى ضحية والمجني عليها إلى مجرمة تستحق ما حدث لها».

وكتب شخص يدعى إياد قال إنه يعرف قاتل سلمى وأنه «نادم على صداقته» ونشر نص رسائل بينهما تظهر مدى تعلق القاتل بالضحية، وعدم رغبته في الانفصال عنها، وأنه كان على علاقات متعددة بفتيات أخريات. وأكد أن الفتاة كانت «على خلق» وأن إسلام «لم يحافظ عليها»، واتهمه بأنه كان مصدر «أذى لأشخاص» في حياته، وطالب بعدم إضفاء صفة «الضحية» عليه.

وتحذر الناشطة، مي صالح، من أن سوء الوضع الاقتصادي المتوقع في الفترة القادمة سيؤدي إلى «المزيد من القتل»، مشيرة إلى أن الوضع الاقتصادي يعطي «مبررا سهلا» للقتل وهو أمر «مرفوض ولا يجب أن تدفع المرأة ثمن الضغط الاقتصادي».

وقالت إنه كلما زادت الأوضاع سواء «تكون النساء الحلقة الهش في هذا المجتمع وتكون معرضة اكثر للعنف».

واقع افتراضي

وتشير أيضا إلى عادات وتقاليد موروثة تجاه المرأة تعطي هذا المبرر، وتشير إلى عصر جديد يطل فيه المراهقون على العالم من خلال شاشات افتراضية، وعندما يخرجون إلى العالم الواقعي، يكونون غير قادرين على التحكم في انفعالاتهم. ويؤثر العنف المنتشر على الإنترنت، خاصة في ألعاب الفيديو على تفكير الشباب الصغار في العالم الواقعي، وفق صالح.

وتشير أيضا إلى تغير النظام التعليمي الذي كان يدرب الأجيال على الانضباط والتحكم في الانفعالات، وتقول إن التعليم في الوقت الحالي لا يدرب الشباب على التحكم في الانفعالات، وهو ما يسمح للشخص المتوحد مع العالم الافتراضي باستخدام العنف في المجتمع. وتخشى الناشطة، وكذلك أستاذ علم الاجتماع، من التضييق على الفتيات والنساء في الفترة المقبلة بسبب أحداث العنف. وتقول صالح إن ما يحدث «يعطي مؤشرا على مزيد من التضييق، فقد تمنع أسر بناتها من التعليم حتى في المراحل الأساسية، وقد يمنعن من الخروج إلى سوق العمل». ويقول الخزاعي إن ما يحدث «يعطي رسالة قوية إلى المجتمع كي يرفض مستقبلا أي محاولة تعارف أو تواصل أو التقاء، حتى لو من باب العلاقة البريئة، بين ذكر وأنثى، ويجعل الفتيات يفضلن الابتعاد عن إقامة صداقات حتى لا يواجهن مصيرا مشابها لنيرة وسلمى».

