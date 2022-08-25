ضياء القمر.. الملكة الضليلة!

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من أهم شوارع القاهرة شارعا سليمان باشا وشريف باشا، والاثنان جدا «ضياء القمر»، ف سليمان باشا هو القائد الفرنسي جوزيف سابيه، الذي قدم مع نابليون وأسلم وبقي في مصر وأصبح مستشاراً لجيوش محمد علي وغزوات ابنه ابراهيم باشا، أما جدها لابيها محمد شريف باشا فقد كان رئيساً لوزراء مصر أربع مرات، لذا كسبت ضياء القمر المجد والجمال من افضليه الاوروبي والشرقي.

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وما لم يذكره التاريخ عنها أنها تزوجت عندما كانت بـ 17 من عمرها بباشا تركي يدعى محمد خليل، وتطلقت منه وعمرها 19 وعاشت بثقافتيها الفرنسية والانكليزية اضافة للعربية حتى عامها 25 حين أحبت وخطبت لسعيد زغلول ابن شقيق الزعيم سعد زغلول، وقبيل زواجها منه شاهدها في افتتاح الأوبرا الملك احمد فؤاد، وأصر على فسخ خطوبتها من سعيد وزواجها غير السعيد منه، وهو ما تم وخلفت له فاروق وأربع بنات، وكان يذيقها أصناف العذاب حتى كرهت الحياة معه.

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توفي أحمد فؤاد وعملت الملكة المنحوسة نازلي ليتولى ابنها فاروق الحكم وهو في 17 من عمره بدلا من الانتظار حتى سن 21 واستيلاء الآخرين على السلطة قبل ذلك، واعتبرت هذا فضلا كبيراً لها على فاروق تسبب بمشاكلها المتواصلة معه، كما نجحت بتزويج ابنتها الخارقة الجمال فوزية من شاه إيران تمهيداً لإعلان فاروق خليفة وإماما للمسلمين بعد توحيده المذهبين الرئيسيين في الاسلام بتلك الزيجة، الا أن الامبراطورة فوزية أصرت على الطلاق بسبب مضايقات شقيقة الشاه التوأم اشرف ذ واستغلت الملكة نازلي وصول جثمان الشاه الاب من منفاه بجنوب أفريقيا للقاهرة في طريقه لطهران لتوقف تسليمه لإيران وتشترط طلاق ابنتها فوزية وعودتها لمصر مقابل الجثمان وهو ما تم…

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بدأ الخلاف الشديد بين الملكة الضليلة والمنحوسة جدا نازلي وابنها الملك فاروق بعد ارتباطها عاطفياً بأحمد حسنين باشا مدير البلاط الملكي، الذي أصابته لعنتها فقتل بحادث سيارة، وقامت الثورة على فاروق ومات مسموما في روما على يد مخابرات عبدالناصر، وتزوجت ابنتها الأميرة فتحية من موظف علاقات عامة مصري يعمل بالسفارة المصرية بباريس اسمه رياض غالي، فأساءت لسمعة الأسرة المالكة، مما سهل عملية الانقلاب عليها، وقام الزوج رياض بالنهاية بقتل زوجته الاميرة فتحية وتسبب بإفلاس الملكة واضطرت نازلي وابنتها للعمل خادمات في شركة تنظيف للفنادق والبيوت، وبيعت ممتلكات الملكة لتسديد ديونها، تعاطف معها الشاه كونها جدة ابنته شاهيناز من فوزية فتم خلعه خلال عام من دعمه المالي لها، ومثله السادات الذي عرض عليها العودة لمصر ومنحها الجواز والمخصصات المالية فقتل لاحقاً، ومرضت وأصيبت الملكة الضليلة بالشلل إلا انها جاهدت لتبقى على قيد الحياة لتشهد موت زوج ابنتها قبل موتها، وهو ما تم في مارس عام 1978 بعد محاولة انتحار فاشلة وتوفيت هي في شهر مايو من العام نفسه ودفنت في مقابر للفقراء المسيحيين في لوس انجلوس...

عاشت الملكة نازلي تعيسة، وماتت حزينة، ولم يغفر لها ابنها الملك فاروق فضائحها وتسببها بسقوط ملكة، إذ لم يرد قط على اتصالاتها خلال 13 عاماً التي عاشها في روما بعد خلعه.

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آخر محطة:

من المسكوت عنه بتاريخ مصر أن الملك أحمد فؤاد وزوجته الملكة نازلي، وتعني بالتركية ضياء القمر، قد يكونان قد حكما مصر، وهما على الديانة المسيحية الكاثوليكية لا الارذوثوكسية كحال الأقباط، فأحمد عاش طفولته وشبابه فقيرا في إيطاليا، وخدم في جيشها ويقال انه كان معمداً ومسيحياً في حينه، وانه لم يغير دينه قط للإسلام، كما ان نازلي التي تربت منذ صغرها في مدارس كاثوليكية فرنسية كانت معتنقة للديانة المسيحية بالسر، لذا لم تجد غضاضة من زواج ابنتها فتحية من رياض غالي، وقد أعلنت بالصحافة الأميركية انها عادت لدين أجدادها وتقصد سليمان باشا الفرنسي وأسمت نفسها بـ «ماري اليزابيث» وأعلنت اعتناقها رسميا للمسيحية!

