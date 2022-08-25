«الصوت الجريح»: أنا بألف خير

الاخيرة

في بادرة طيبة قام سفير الكويت لدى الإمارات العربية المتحدة جمال النصافي بزيارة الفنان القدير عبدالكريم عبدالقادر «الصوت الجريح» في مقر علاجه بأبوظبي للاطمئنان على صحته.

ورحب بوخالد بالسفير النصافي، مؤكداً أنه سيعود إلى الديرة قريباً بعد انتهاء فترة علاجه. وقد تحدث النصافي إلى الفنان عبدالكريم عبدالقادر قائلاً: «كل الكويت تسلم عليك وتسأل عنك وفرحانة بشوفتك سالم معافى.. وفرحتنا من نشوفك راد الكويت ونشوفك مرتاح ولك في قلب كل كويتي قدر وغلا». وأضاف: «إن شاء الله يرد بوخالد سالم غانم بصوته الذي يعبر عن التفاؤل والأمل».

وبدوره قدر «الصوت الجريح» مجدداً تواجد السفير النصافي وقال: «أنا بألف خير وعسى الله يحفظ الكويت وأهلها وكل ما فيها.. يا زينها من ديرة ومن بلد».

