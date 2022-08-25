loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«الخارجية» أطلقت الدفع الإلكتروني المسبق للتصديقات


أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) يوسف كاظم عن قيام وزارة الخارجية? بإدراج وإضافة خدمة إلكترونية جديدة وحصرية عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل)?، وهي خدمة الدفع الالكتروني المسبق للتصديقات.و بين كاظم أن هذه الخدمة الجديدة التي أطلقتها وزارة الخارجية عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) تتيح إمكانية الدفع المسبق للتصديق على المستندات والوثائق والمحررات الرسمية بشكل رقمي سريع وآمن ليستفيد منها المواطنون او الرعايا الأجانب أو أصحاب الأعمال، وذلك عبر استخدامهم للخدمة من بين خدمات وزارة الخارجية المدرجة في قائمة «خدمات» داخل تطبيق «سهل»للخدمات الالكترونية الحكومية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة