«الخارجية» أطلقت الدفع الإلكتروني المسبق للتصديقات

وطن النهار

أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) يوسف كاظم عن قيام وزارة الخارجية? بإدراج وإضافة خدمة إلكترونية جديدة وحصرية عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل)?، وهي خدمة الدفع الالكتروني المسبق للتصديقات.و بين كاظم أن هذه الخدمة الجديدة التي أطلقتها وزارة الخارجية عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) تتيح إمكانية الدفع المسبق للتصديق على المستندات والوثائق والمحررات الرسمية بشكل رقمي سريع وآمن ليستفيد منها المواطنون او الرعايا الأجانب أو أصحاب الأعمال، وذلك عبر استخدامهم للخدمة من بين خدمات وزارة الخارجية المدرجة في قائمة «خدمات» داخل تطبيق «سهل»للخدمات الالكترونية الحكومية.

