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سمو رئيس الوزراء استقبل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة


استقبل سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر في قصر السيف أمس رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عبدالله شاهد والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد.
حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد الطلال ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء حمد العامر ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية عبدالعزيز الجارالله.
وبعث سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.


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